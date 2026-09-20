Vélez se queda con un emocionante 3-2 ante Tigre y se posiciona como líder del torneo

FOTO: El Fortín se impuso con un gol agónico de Ronaldo Martínez.

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) - Vélez se impuso 3 a 2 ante Tigre en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. Los goles del Fortín fueron anotados por Ronaldo Martínez, quien se destacó con dos tantos (14' PT y 44' ST), y Juan Policella (22' ST). Por su parte, Tigre había igualado en dos oportunidades a través de Ignacio Russo (12' ST) y Jerónimo Dómina (42' ST).

Con este resultado, Vélez alcanzó la cima de la tabla anual, acumulando 48 puntos, igualando a Independiente Rivadavia, aunque los mendocinos cuentan con un partido menos.

En la primera mitad, el Fortín mostró un mejor desempeño que su rival, dominando el juego y controlando el mediocampo gracias a la buena conexión entre Rodrigo Aliendro, Manuel Lanzini y Lucas Robertone. Además, el juvenil Juan Policella y el delantero Matías Pellegrini se integraron de manera efectiva al ataque.

A los 14 minutos, Pellegrini inició una jugada por la derecha, habilitando a Ronaldo Martínez, quien convirtió el 1 a 0 ante la salida de Felipe Zenobio. A pesar de contar con más oportunidades para ampliar la ventaja, como las generadas por Lanzini y Martínez, el equipo se retiró al descanso con un marcador ajustado.

En el segundo tiempo, Tigre logró igualar rápidamente. Una jugada colectiva entre el "Pity" Martínez y Jaber Saralegui permitió que Ignacio Russo empatara 1-1 con un remate de volea. Sin embargo, la alegría fue efímera, ya que Policella anotó el 2-1 para Vélez a los 21 minutos, marcando su primer gol en Primera.

El arquero de Vélez, Tomás Marchiori, tuvo intervenciones clave, destacándose en dos ocasiones para evitar que Tigre lograra igualar nuevamente. La primera fue tras un potente disparo de Russo y la segunda ante un cabezazo de Santiago González.

Con el tiempo corriendo, Tigre llegó a empatar 2-2 gracias a un gol de Jerónimo Dómina, quien eludió a Marchiori tras recibir un centro de Russo a los 42 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, Ronaldo Martínez selló la victoria para Vélez a los 44 minutos, anotando el tercero tras una gran jugada de Aliendro y una habilitación precisa de Diego Valdés.

A pesar de los esfuerzos finales de Tigre por igualar, el partido concluyó 3 a 2 a favor del Fortín, que se posiciona como líder de la tabla anual junto a Independiente Rivadavia.