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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Tucumán presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 21°. La humedad es alta y el viento sopla suave desde el noreste.

21/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 21°. La humedad es alta, con un 83%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noreste. La presión atmosférica se sitúa en 1004 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La alta humedad podría generar un ambiente incómodo, especialmente en horas de la tarde. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 23°, con cielo nublado. El miércoles 23 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 29°, con cielo despejado. El jueves 24 de septiembre, se espera un aumento en las temperaturas, con mínimas de 16° y máximas de 34°, bajo un cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 25 de septiembre, la mínima será de 22° y la máxima de 35°, con cielo despejado.

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