Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

El clima en Santa Fe para este lunes 21 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 15°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 80%, lo que genera una sensación de mayor frescura. El viento sopla a 0.45 m/s desde el sureste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nubladas, lo que es típico para esta época del año. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de la ciudad realicen sus actividades al aire libre sin inconvenientes.

El pronóstico extendido para los próximos días indica que el martes 22 de septiembre la mínima será de 7° y la máxima de 17°, con cielo nublado. El miércoles 23, las temperaturas oscilarán entre 7° y 21°, con algunas nubes dispersas. Para el jueves 24, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 25 se espera un clima cálido, con una mínima de 14° y una máxima de 29°, bajo un cielo mayormente despejado.

En resumen, el clima en Santa Fe para este lunes será fresco y nublado, ideal para quienes prefieren temperaturas moderadas. Se recomienda llevar abrigo ligero si se planea salir durante la mañana o la tarde.