¿Messi estará en Córdoba en el amistoso de la Selección Argentina?
El presidente del COSEDEPRO, Marcelo Frossasco, habló en Cadena 3 de los preparativos para la llegada de la Scaloneta a la provincia y habló del superclásico provincial.
20/09/2026 | 18:55Redacción Cadena 3
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La Cadena del Gol
El director del Consejo de Seguridad Deportiva de Córdoba (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, confirmó en Cadena 3 que actualmente están trabajando en los operativos de seguridad para el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, programado para el 4 de octubre a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.
"Nosotros oficialmente seguimos trabajando con la fecha estipulada", afirmó el titular de la entidad, quien también mencionó que ya tienen el esqueleto del operativo armado.
Frossaco indicó que el operativo se ajustará una vez que se confirme la fecha. "Nosotros acostumbramos a diseñar y aprobar el operativo de seguridad cuando el órgano rector del fútbol argentino nos confirma la fecha", agregó.
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El duelo cordobés se disputa desde las 19.15 en el Gigante de Alberdi. "El Pirata" viene de empatar con Sarmiento en Junín. "El León del Imperio" llega muy golpeado y comprometido con el descenso. Transmite Cadena 3.
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En relación a la Selección Argentina, Frossasco confirmó que el partido contra Bolivia se jugará el 30 de septiembre, aunque dijo que aún no saben la hora. "Todo confirmado para el 30 de septiembre contra Bolivia", expresó.
El director del COSEDEPRO también abordó la controversia sobre el aforo en los estadios. "Ha habido mucha imprecisión. Primero eran dos partidos en Córdoba y uno en el Monumental. Ahora vuelve a tomar posición de que sería uno en el Kempes y dos en el Monumental", explicó.
Sobre la posible presencia de Lionel Messi en el partido, Frossasco comentó: "La realidad hoy indica que no viene. Esperemos que las gestiones que se están llevando a cabo rindan sus frutos y se revierta esta situación, ya que todos queremos ver en Córdoba al mejor jugador del planeta".
Finalmente, Frossasco mencionó que el viernes se pusieron en venta entradas para todas las tribunas, aunque aún no hay confirmación sobre si se permitirá el aforo completo.
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Argentina abrirá la serie ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso, el 3 de octubre, y a Benín, el 6, ambos en el Monumental de Buenos Aires.
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Entrevista de Gabriel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Quién confirmó los operativos de seguridad?
El director del COSEDEPRO, Marcelo Frossasco, confirmó los operativos de seguridad.
¿Cuándo se jugará el clásico entre Talleres y Belgrano?
El clásico se jugará el 4 de octubre a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Qué partido jugará la Selección Argentina y cuándo?
La Selección Argentina jugará contra Bolivia el 30 de septiembre.
¿Qué controversia se mencionó sobre los estadios?
Se discutió el aforo en los estadios y la cantidad de partidos programados en Córdoba y el Monumental.
¿Lionel Messi estará presente en el partido?
Según Frossasco, "la realidad hoy indica que no viene" a Córdoba.