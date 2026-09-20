FOTO: ¿Messi estará en Córdoba en el amistoso de la Selección Argentina?

El director del Consejo de Seguridad Deportiva de Córdoba (COSEDEPRO), Marcelo Frossasco, confirmó en Cadena 3 que actualmente están trabajando en los operativos de seguridad para el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, programado para el 4 de octubre a las 17 en el estadio Mario Alberto Kempes.

"Nosotros oficialmente seguimos trabajando con la fecha estipulada", afirmó el titular de la entidad, quien también mencionó que ya tienen el esqueleto del operativo armado.

Frossaco indicó que el operativo se ajustará una vez que se confirme la fecha. "Nosotros acostumbramos a diseñar y aprobar el operativo de seguridad cuando el órgano rector del fútbol argentino nos confirma la fecha", agregó.

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En relación a la Selección Argentina, Frossasco confirmó que el partido contra Bolivia se jugará el 30 de septiembre, aunque dijo que aún no saben la hora. "Todo confirmado para el 30 de septiembre contra Bolivia", expresó.

El director del COSEDEPRO también abordó la controversia sobre el aforo en los estadios. "Ha habido mucha imprecisión. Primero eran dos partidos en Córdoba y uno en el Monumental. Ahora vuelve a tomar posición de que sería uno en el Kempes y dos en el Monumental", explicó.

Sobre la posible presencia de Lionel Messi en el partido, Frossasco comentó: "La realidad hoy indica que no viene. Esperemos que las gestiones que se están llevando a cabo rindan sus frutos y se revierta esta situación, ya que todos queremos ver en Córdoba al mejor jugador del planeta".

Finalmente, Frossasco mencionó que el viernes se pusieron en venta entradas para todas las tribunas, aunque aún no hay confirmación sobre si se permitirá el aforo completo.

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Entrevista de Gabriel Rodríguez.