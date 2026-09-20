Alerta por fuertes ráfagas y nuevas tormentas: cómo estará este domingo en Córdoba

Tras la intensa lluvia y la caída de granizo que se registraron este sábado en distintos sectores de Córdoba, la inestabilidad continuará: se esperan nuevas condiciones adversas durante este domingo.

El cambio de tiempo llegó después de una jornada cálida, con temperaturas cercanas a los 28 grados en la ciudad de Córdoba, que favorecieron la formación de tormentas durante la tarde.

Para las próximas horas, el escenario continuará marcado por la inestabilidad y no se descartan nuevas precipitaciones y tormentas en diferentes sectores de la provincia.

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Domingo con fuertes ráfagas en Córdoba

Durante la mañana de este domingo se esperan ráfagas fuertes del oeste y noroeste, principalmente en las zonas serranas.

Los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 75 y 85 kilómetros por hora, con registros superiores de manera puntual, especialmente en sectores de las sierras y en el suroeste y noroeste provincial.

El viento podría generar además levantamiento de polvo y reducción de la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al circular.

Posibilidad de nuevas tormentas

El panorama podría volver a complicarse durante esta jornada.

Para la siesta y la tarde está previsto el ingreso de un frente de ráfagas del sur que podría estar acompañado por nuevas tormentas en distintos puntos de Córdoba. No se descarta, asimismo, la formación de tormentas por la mañana.

Las condiciones podrían variar de manera significativa entre localidades debido al carácter localizado de los fenómenos, por lo que se mantiene la posibilidad de precipitaciones y tormentas en diferentes sectores de la provincia.

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?? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé durante la mañana y tarde de hoy, el desarrollo de tormentas de variada intensidad, acompañadas por intensas precipitaciones, granizo y fuertes vientos.



??? Asimismo, durante la tarde, habrá… pic.twitter.com/2GfxkyPUAx — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 20, 2026

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Riesgo de incendios

Otro de los factores a tener en cuenta durante el domingo será el viento. Las ráfagas fuertes podrían levantar polvo, reducir la visibilidad y elevar el riesgo de incendios a niveles extremos.

El escenario se presenta después de las tormentas del sábado, que dejaron lluvias y granizo en distintos sectores de Córdoba.

Por eso, el pronóstico para el domingo combina viento fuerte, cambios en la dirección de las ráfagas y posibilidad de nuevas tormentas, en una jornada que continuará con condiciones meteorológicas inestables.