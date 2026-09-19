Ponzio reflexiona sobre su debut con derrota: "Se vio lo que intentamos proponer"

Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- El director técnico de River, Leonardo Ponzio, experimentó su primera derrota al mando del primer equipo, tras caer ante Huracán por 2-1 en el Estadio Monumental. Ponzio comentó que en el partido "se vio" lo que "intentaron proponer", aunque reconoció que fue "difícil entrarle al rival" debido a su defensa compuesta por "seis jugadores".

En relación al parate por los amistosos internacionales de la Selección argentina contra Bolivia, Benín y Burkina Faso, Ponzio expresó que "el parate es lo que más duele", y que se siente como "masticar 21 días después de la derrota". Sin embargo, también aclaró que esto "fortalece para poder trabajar".

El técnico, que firmó un contrato hasta agosto de 2027 con el club de Núñez, anticipó su enfoque de trabajo durante este tiempo. Aseguró que continuará "trabajando como si hubiese partido el fin de semana" y que habrá "amistosos que proporcionan competencia y otro timing". Además, destacó que si un jugador "no puede estar por cuestiones físicas", esto permitirá "evitar forzarlo".

Ponzio también abordó la alta exigencia de los hinchas en el cierre del semestre, en un contexto de cambios de técnico y resultados adversos. Indicó que "es importante estos tres meses que quedan para proyectar el 2027" y recordó a los jugadores que "el único dueño es la gente".

Respecto a las salidas tempranas de Thiago Almada y Tobías Andrada, Ponzio mencionó: "Salieron dos jugadores, de los cuales pasa mucho el juego por ellos; Thiago no tenía nada pero sintió algo y Andrada tenía la paralítica del partido anterior". También destacó que la convocatoria a la Selección argentina para Almada se debe a "lo que está demostrando", al considerar que es "un proyecto de jugador que puede hacerlo mejor de lo que lo hace".

Huracán se impuso de visitante ante River por 2 a 1 en la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, rompiendo así la racha de tres victorias consecutivas desde la llegada de Leonardo Ponzio.