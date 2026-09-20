Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Rosario disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 18°. La humedad se sitúa en un 87%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 8° y la máxima alcance los 27°. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, con un cielo despejado y sin probabilidades de lluvia. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en horas pico. El viento, aunque leve, ayudará a mantener un ambiente fresco durante la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el lunes 21 de septiembre, se anticipa una mínima de 7° y una máxima de 20°, con algunas nubes dispersas. El martes 22, las temperaturas descenderán a una mínima de 6° y una máxima de 17°, con cielo mayormente nublado. El miércoles 23, se espera un leve repunte, con mínimas de 6° y máximas de 22°, bajo un cielo parcialmente nublado. Finalmente, el jueves 24, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 27°, con cielo despejado, ideal para disfrutar del aire libre.