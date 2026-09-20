Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este domingo 20 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, y la humedad se encuentra en un 23%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 999 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para este domingo 20 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que alcanzarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un día agradable, aunque con cielos mayormente nublados.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con cielo nublado. El martes 22, se prevé un cielo despejado, con mínimas de 8° y máximas de 19°. El miércoles 23, las temperaturas oscilarán entre 13° y 25°, con cielo despejado. El jueves 24, se anticipa un aumento en las temperaturas, con mínimas de 17° y máximas de 30°, bajo un cielo parcialmente nublado. Finalmente, el viernes 25, se espera un cielo despejado, con mínimas de 16° y máximas de 28°.