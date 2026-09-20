"Fuimos muy superiores": Flores analizó el triunfo de Instituto y respondió por la polémica arbitral

Diego Flores analizó el triunfo de Instituto por 3-1 ante Talleres en el clásico cordobés y se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. El entrenador destacó especialmente la actitud, el funcionamiento colectivo y la cantidad de situaciones de gol generadas durante el partido.

“Creo que tuvimos mucha actitud cuando teníamos la pelota para jugarla, para encontrarnos entre nosotros. Tuvimos esa templanza. En la fase defensiva y en la fase ofensiva fuimos muy superiores”, sostuvo Flores.

El técnico también valoró la capacidad de Instituto para competir tanto con superioridad como en inferioridad numérica. “La entrega del equipo, la confiabilidad. Perdemos una pelota, reaccionamos. Hay un retroceso largo, retrocede el 11. Pero eso ya lo tenemos”, explicó.

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Además, resaltó la producción ofensiva de la Gloria y consideró que el resultado incluso pudo haber sido más amplio. “La cantidad de situaciones claras que tuvimos, creo que podríamos haber hecho más de tres goles. Que no es fácil”, afirmó.

Por qué salió Alex Luna

Uno de los cambios que explicó Flores fue la salida de Alex Luna, autor de una destacada actuación en el clásico. El entrenador decidió reemplazarlo cuando Instituto ganaba 2-0 y el mediocampista ya tenía una tarjeta amarilla.

“Partidazo de Alex. Estamos 2 a 0. Amarilla. Mete una patada que no era para amarilla, pero ya lo dejaba en malas condiciones. Dijimos no arriesgar, cuidarlo a él para el próximo partido y cuidar el momento del partido”, explicó.

El cambio se produjo poco antes del descuento de Talleres, aunque Flores aclaró que, después de ese momento, Instituto volvió a imponerse en el juego. También destacó el ingreso de John, quien tuvo una buena participación.

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Flores defendió la expulsión de Álvarez Martínez

El entrenador de Instituto también fue consultado por las críticas de Omar De Felippe y Guido Herrera al arbitraje de Darío Herrera, especialmente por la expulsión de Agustín Álvarez Martínez.

Flores rechazó la interpretación de que previamente había existido una agresión contra el arquero de Instituto. “No hubo trompada al arquero. Sí hubo un cabezazo que lo dañó, lo cortó. Sí hubo un cabezazo de expulsión”, sostuvo.

Y agregó: “Creo que fue justo. Muy claro para mí. Nosotros hacemos foco en lo nuestro”.

De todos modos, el DT evitó entrar en una confrontación con el entrenador y los referentes de Talleres. “Tengo mucho respeto por Omar, mucho respeto por Catalán. Creo que son dos señores del fútbol”, expresó.

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El crecimiento de Instituto

Flores también recordó una definición que había realizado meses atrás, cuando planteó que el plantel necesitaba jerarquizarse. Para el entrenador, ese proceso se relaciona directamente con la capacidad de los futbolistas para transformar su talento en rendimiento.

“Cuando hablo de jerarquizar es convertir el talento que tienen los futbolistas en producción. Cuando el jugador la muestra, se va jerarquizando”, explicó.

En ese sentido, destacó que Instituto se encuentra puntero y viene consiguiendo resultados positivos durante el torneo. “El hecho de que hoy nos encuentre puntero, ganando muchos partidos, mereciendo ganar prácticamente todos los partidos que disputamos, creo que nos hemos jerarquizado”, afirmó.

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Flores también interpretó como una muestra del crecimiento de Instituto la decisión de Talleres de modificar su esquema y pasar de una línea de cuatro a una línea de tres. Para el entrenador, fue “una muestra más de respeto a esta jerarquización”.

Finalmente, remarcó que el equipo fue construyendo su actual funcionamiento a partir del trabajo cotidiano y la corrección de detalles. Puso como ejemplo los goles recibidos en acciones de pelota detenida y saques laterales y explicó que el cuerpo técnico fue ajustando esos aspectos a medida que avanzó el torneo.

“Esa sumatoria de partidos juntos, con la predisposición de los futbolistas y los entrenamientos, hace que un equipo se vaya jerarquizando”, concluyó.