"La vida es puro sueño": emocionate con los relatos de los tres goles de Instituto en el clásico
Por Carlos Andrés "El Bocha" Houriet.
19/09/2026 | 23:36Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto se quedó con el clásico en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)
Instituto se quedó con el clásico cordobés ante Talleres. La Gloria ganó 3-1 en el Monumental de Alta Córdoba por el Torneo Clausura y consolidó su liderazgo en soledad en la Zona A. El encuentro tuvo cuatro goles, una expulsión y varias jugadas que generaron polémica.
Giuliano Cerato, Fernando Alarcón y Ezequiel Unsain, en contra, marcaron los goles del conjunto local, mientras que Alexandro Maidana descontó para Talleres. El Matador jugó buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos debido a la expulsión de Agustín Álvarez Martínez.
Reviví los relatos de los goles
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