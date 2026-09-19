"La vida es puro sueño": emocionate con los relatos de los tres goles de Instituto en el clásico

FOTO: Instituto se quedó con el clásico en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

Por Carlos Bocha Houriet

Instituto se quedó con el clásico cordobés ante Talleres. La Gloria ganó 3-1 en el Monumental de Alta Córdoba por el Torneo Clausura y consolidó su liderazgo en soledad en la Zona A. El encuentro tuvo cuatro goles, una expulsión y varias jugadas que generaron polémica.

Giuliano Cerato, Fernando Alarcón y Ezequiel Unsain, en contra, marcaron los goles del conjunto local, mientras que Alexandro Maidana descontó para Talleres. El Matador jugó buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos debido a la expulsión de Agustín Álvarez Martínez.

Reviví los relatos de los goles

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