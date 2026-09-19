AFA dio a conocer los precios de las entradas para la despedida de Messi de la Selección

FOTO: La AFA confirmó las entradas para despedir a Lionel Messi.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este sábado los precios y las fechas de venta de las entradas para los tres amistosos que la Selección disputará en el país entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El equipo nacional abrirá la serie ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso, el 3 de octubre, y a Benín, el 6, ambos en el Monumental de Buenos Aires.

El último encuentro marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tras el anuncio de su retiro. El capitán tendrá así la posibilidad de jugar por última vez con la camiseta albiceleste ante el público argentino. La programación fue confirmada por la AFA y difundida este sábado.

La entidad indicó que los tres partidos tendrán la categoría de amistosos Clase A. De ese modo, los sancionados podrán comenzar a cumplir las suspensiones impuestas tras el Mundial: Leandro Paredes debe purgar 10 fechas; Nahuel Molina, siete; Roberto Ayala, tres; y Thiago Almada, una.

Además, la Selección deberá afrontar los encuentros con restricciones de público por la sanción aplicada por la FIFA a raíz de los incidentes ocurridos durante el Mundial. El duelo con Bolivia se disputará con el 50% del aforo del Kempes, mientras que las condiciones para el segundo partido todavía no fueron definidas.

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Argentina-Bolivia en Córdoba

El encuentro se jugará el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Las entradas se venderán exclusivamente a través de Deportick desde el lunes 21, a las 14.

• Popular: $90.000.

• Menores de 3 a 10 años en popular: $25.000.

• Platea Gasparini: $140.000.

• Platea Ardiles: $170.000.

Argentina-Burkina Faso en el Monumental

El partido se disputará el 3 de octubre. La venta comenzará el martes 22, a las 18, únicamente por Deportick.

• Popular: $90.000.

• Menores de 3 a 10 años en popular: $29.000.

• Platea alta Sívori y Centenario: $180.000.

• Platea media Sívori y Centenario: $320.000.

• Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000.

• Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.

• Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.

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Argentina-Benín: la despedida de Messi

El último amistoso será el 6 de octubre en el estadio Monumental. Los precios y la fecha de venta serán los mismos que para el encuentro ante Burkina Faso: los tickets estarán disponibles desde el martes 22, a las 18, por Deportick.

• Popular: $90.000.

• Menores de 3 a 10 años en popular: $29.000.

• Platea alta Sívori y Centenario: $180.000.

• Platea media Sívori y Centenario: $320.000.

• Platea alta San Martín y Belgrano: $320.000.

• Platea baja San Martín y Belgrano: $450.000.

• Platea media San Martín y Belgrano: $480.000.

Las personas con discapacidad también deberán gestionar su ingreso mediante Deportick durante la venta general. La organización advirtió que no podrán entrar quienes no hayan realizado el trámite y retirado previamente su entrada.

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