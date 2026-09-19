Eliminación del subsidio al diésel en Bolivia genera un aumento del 83 % en su precio

Bolivia finalizó este sábado con la subvención estatal al diésel, provocando un incremento del 83 % en su precio, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos (de 1 a 1,83 dólares) por litro. Esta decisión fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

En un mensaje emitido en cadena nacional, el mandatario explicó que esta medida se justifica por el alto costo del subsidio y el contrabando de combustibles, y aseguró que el nuevo mecanismo garantizará el abastecimiento. "Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprar afuera", enfatizó.

La implementación de esta decisión ocurrió pocas horas después de que el Senado aprobara un acuerdo de financiación de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a respaldar un programa de estabilización económica y fortalecer las reservas internacionales del país.

A pesar de que el acuerdo con el FMI establece la eliminación de subsidios a los combustibles para 2027, el Gobierno decidió adelantar la medida para el diésel, manteniendo por ahora el esquema vigente para la gasolina.

El nuevo esquema introduce un mecanismo que reemplaza el precio fijo por uno vinculado al Precio de Paridad de Importación (PPI), que incluye el costo del combustible importado, transporte, almacenamiento, financiamiento, tributos y otros gastos logísticos.

Descontento

Esta medida podría incrementar los costos del transporte, la agricultura y otras actividades productivas que dependen del diésel, lo que ha llevado a transportistas y organizaciones sociales a expresar su descontento y advertir sobre posibles protestas y bloqueos, según reporta Xinhua.

En respuesta, tras el anuncio presidencial, se desplegaron policías y militares en puntos estratégicos de la carretera entre Cochabamba y Oruro, regiones que conectan el oriente con el occidente del país, para asegurar la circulación vehicular.

Este cambio se da en un contexto donde permanece vigente la ampliación por 90 días del estado de excepción aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa, en medio de bloqueos anteriores y una crisis prolongada de abastecimiento.