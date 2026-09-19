En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Independiente

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gimnasia (LP) vs. Banfield

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Eliminación del subsidio al diésel en Bolivia genera un aumento del 83 % en su precio

La medida del Gobierno se implementó tras la aprobación de un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, buscando estabilizar la economía nacional.

19/09/2026 | 14:50Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estación de servicio en Bolivia.

FOTO: Estación de servicio en Bolivia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Bolivia finalizó este sábado con la subvención estatal al diésel, provocando un incremento del 83 % en su precio, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos (de 1 a 1,83 dólares) por litro. Esta decisión fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

En un mensaje emitido en cadena nacional, el mandatario explicó que esta medida se justifica por el alto costo del subsidio y el contrabando de combustibles, y aseguró que el nuevo mecanismo garantizará el abastecimiento. "Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprar afuera", enfatizó.

La implementación de esta decisión ocurrió pocas horas después de que el Senado aprobara un acuerdo de financiación de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a respaldar un programa de estabilización económica y fortalecer las reservas internacionales del país.

A pesar de que el acuerdo con el FMI establece la eliminación de subsidios a los combustibles para 2027, el Gobierno decidió adelantar la medida para el diésel, manteniendo por ahora el esquema vigente para la gasolina.

El nuevo esquema introduce un mecanismo que reemplaza el precio fijo por uno vinculado al Precio de Paridad de Importación (PPI), que incluye el costo del combustible importado, transporte, almacenamiento, financiamiento, tributos y otros gastos logísticos.

Descontento

Esta medida podría incrementar los costos del transporte, la agricultura y otras actividades productivas que dependen del diésel, lo que ha llevado a transportistas y organizaciones sociales a expresar su descontento y advertir sobre posibles protestas y bloqueos, según reporta Xinhua.

En respuesta, tras el anuncio presidencial, se desplegaron policías y militares en puntos estratégicos de la carretera entre Cochabamba y Oruro, regiones que conectan el oriente con el occidente del país, para asegurar la circulación vehicular.

Este cambio se da en un contexto donde permanece vigente la ampliación por 90 días del estado de excepción aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa, en medio de bloqueos anteriores y una crisis prolongada de abastecimiento.

Lectura rápida

¿Qué medida tomó Bolivia?
El país eliminó el subsidio al diésel, aumentando su precio en un 83 %.

¿Quién anunció esta decisión?
La medida fue anunciada por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

¿Cuándo se implementó la eliminación del subsidio?
La decisión entró en vigor el 19 de septiembre de 2026.

¿Por qué se tomó esta decisión?
Se justificó por el alto costo del subsidio y el contrabando de carburantes.

¿Qué acciones se tomaron ante el descontento?
Se desplegaron policías y militares en rutas clave para garantizar la circulación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf