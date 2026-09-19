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Ante la falta de carniceros en Salta, realizan capacitaciones en el oficio

La Escuela de Emprendedores en Salta ofrece formación gratuita en carnicería para jóvenes y adultos.

19/09/2026 | 15:16Redacción Cadena 3

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La falta de carniceros en Salta genera preocupación entre los comerciantes y por ello la Escuela de Emprendedores de la Provincia decidió dar capacitaciones en el oficio, para promover su práctica.

Según comentó a Cadena 3 la coordinadora de la escuela, Claudia Vilte, "los carniceros más antiguos se van jubilando y los jóvenes parecen tener desinterés por este oficio".

Desde la institución están trabajando en un convenio con una cadena de supermercados para capacitar en el rubro. Esta formación permitirá a los futuros trabajadores estar preparados para el mercado laboral.

La capacitación está abierta a personas desde los 16 años. "Hoy tienen la posibilidad de acceder a una capacitación sin costo", afirmó Vilte.

Cabe resaltar que hasta la fecha, han capacitado a más de 140.000 vecinos en diversas áreas.

El objetivo es brindar una oportunidad laboral a quienes buscan insertarse en el mercado. En ese marco, ante la creciente demanda de mano de obra capacitada en el sector de la carnicería, la escuela continúa buscando formas de incentivar a los jóvenes a involucrarse en el oficio.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué problema enfrenta Salta? La falta de carniceros genera preocupación entre los comerciantes.

¿Quién es la coordinadora de la escuela? La coordinadora es Claudia Vilte.

¿Cuántos vecinos han capacitado hasta la fecha? Han capacitado a más de 140.000 vecinos en diversas áreas.

¿A qué edad pueden acceder a la capacitación? La capacitación está abierta a personas desde los 16 años.

¿Por qué se están realizando estas capacitaciones? Para promover la práctica del oficio y responder a la creciente demanda de mano de obra capacitada en el sector de la carnicería.

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