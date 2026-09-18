Mirtha Legrand fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei: qué se sabe
La conductora, de 99 años, había recibido el alta hace cinco días tras permanecer internada por un cuadro de bronquitis. Ahora ingresó nuevamente para ser evaluada por los médicos.
18/09/2026 | 16:05Redacción Cadena 3
FOTO: Mirtha Legrand
Mirtha Legrand fue internada nuevamente este viernes en el Sanatorio Mater Dei, cinco días después de haber recibido el alta tras permanecer casi una semana bajo atención médica por un cuadro respiratorio.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora ingresó por la guardia del centro de salud y quedó en proceso de evaluación por parte de los profesionales.
De acuerdo con esa información, su estado habría presentado un empeoramiento a raíz de una recaída gripal. Por el momento, no se difundió un nuevo parte médico oficial con mayores detalles sobre su condición.
Legrand había sido dada de alta el domingo 13 de septiembre, luego de permanecer internada desde el lunes 7 por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. El Sanatorio Mater Dei había informado entonces que continuaría su recuperación en su domicilio.
Este viernes, antes de conocerse la nueva internación, trascendía que la conductora se encontraba de buen ánimo y acompañada por sus afectos, aunque todavía no había retomado las grabaciones de su programa debido a que continuaba con tos.
/Inicio Código Embebido/
Actualidad en Buenos Aires. Juana Viale comparte divertidas anécdotas sobre la recuperación de Mirtha Legrand
Juana le dedicó un emotivo mensaje a la diva, detalló su evolución médica y bromeó sobre las ganas de su abuela de volver a la rutina diaria.
/Fin Código Embebido/
Durante su anterior internación, el centro médico había informado que evolucionaba favorablemente y sin complicaciones. La conductora permanecía entonces en una habitación común y acompañada por familiares.
La nueva internación se produce, así, pocos días después de su regreso a casa y mientras continúa bajo evaluación médica.
Lectura rápida
¿Quién fue internada nuevamente?
Mirtha Legrand fue internada nuevamente.
¿Dónde fue internada?
En el Sanatorio Mater Dei.
¿Cuándo ocurrió la nueva internación?
Este viernes, cinco días después de recibir el alta.
¿Por qué fue internada de nuevo?
Por un empeoramiento a raíz de una recaída gripal.
¿Qué información se tiene sobre su estado actual?
No se ha difundido un nuevo parte médico oficial con detalles sobre su condición.