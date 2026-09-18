Javier Frana palpitó el duelo ante Turquía en Neuquén: "Hay clima de Copa Davis"

Javier Frana transita sus primeras horas al frente del equipo argentino de Copa Davis en una serie como local. Este sábado, desde el mediodía, Argentina enfrentará a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén, por un lugar en los Qualifiers de 2027.

Más allá de la importancia deportiva del cruce, el capitán destacó especialmente las sensaciones que le genera disputar la competencia en el país y el acompañamiento que encontró desde la llegada del equipo a la Patagonia.

“Hay clima de Davis”, resumió Frana al referirse al ambiente que rodea a la serie y al recibimiento que tuvo el seleccionado argentino en Neuquén.

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“Es una sensación muy especial”

Para Frana, la serie ante Turquía representa además su primera experiencia como capitán del equipo argentino jugando una eliminatoria de Copa Davis como local.

El extenista valoró el vínculo que se generó con el público y el respaldo que recibió el plantel durante los días previos al comienzo de la competencia.

La serie se disputará en el estadio Ruca Che, donde Argentina buscará recuperarse de la derrota por 3-2 ante Corea del Sur sufrida en febrero y conseguir la clasificación a los Qualifiers del próximo año.

La preparación del equipo

El capitán también hizo hincapié en el trabajo realizado por los jugadores durante los días previos. Según explicó, el plantel llegó preparado para afrontar una serie que tendrá singles y dobles y que puede extenderse hasta el cuarto partido individual.

Argentina contará con Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

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Frana destacó el nivel de preparación alcanzado por el equipo y la predisposición de los tenistas para afrontar una competencia que, por su formato y por el contexto, tiene características diferentes a las habituales del circuito.

“Hay una preparación espectacular”, sostuvo el capitán, que ahora espera trasladar ese trabajo a la cancha.

Un desafío con Turquía

Argentina y Turquía comenzarán la serie este sábado a las 12 con el primer partido de singles. A continuación se disputará el segundo encuentro individual.

El domingo, desde las 11, será el turno del dobles y luego se jugarán los dos singles restantes si la definición lo requiere.

Turquía llega después de superar 3-1 a Eslovenia. El ganador del enfrentamiento en Neuquén obtendrá un lugar en los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor deberá disputar el Grupo Mundial II.

Para Frana, el desafío llega acompañado por una experiencia particular: conducir por primera vez al equipo argentino en una serie de Davis frente a su público. Y, según sus propias palabras, el contexto ya empezó a sentirse: “Hay clima de Davis”.

Entrevista de Jorge Parodi.