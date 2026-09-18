Javier Frana palpitó el duelo ante Turquía en Neuquén: "Hay clima de Copa Davis"
El capitán argentino habló en la previa del duelo ante Turquía en Neuquén y destacó el recibimiento, el apoyo del público y la preparación del equipo para una serie decisiva.
18/09/2026 | 13:36Redacción Cadena 3
FOTO: Javier Frana, capitán de Argentina en la Copa Davis. (Foto: Prensa AAT)
-
Audio. Javier Frana, palpitó el duelo ante Turquía en Neuquén: "Hay clima de Copa Davis"
La Cadena del Gol
Javier Frana transita sus primeras horas al frente del equipo argentino de Copa Davis en una serie como local. Este sábado, desde el mediodía, Argentina enfrentará a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén, por un lugar en los Qualifiers de 2027.
Más allá de la importancia deportiva del cruce, el capitán destacó especialmente las sensaciones que le genera disputar la competencia en el país y el acompañamiento que encontró desde la llegada del equipo a la Patagonia.
“Hay clima de Davis”, resumió Frana al referirse al ambiente que rodea a la serie y al recibimiento que tuvo el seleccionado argentino en Neuquén.
/Inicio Código Embebido/
Tenis. Calleri destacó la Copa Davis en Neuquén y confirmó el regreso de Argentina al Kempes
El presidente de la Asociación Argentina de Tenis valoró la llegada del torneo a la Patagonia y explicó la elección de la superficie. Además, anticipó detalles del regreso de la Selección a Córdoba.
/Fin Código Embebido/
“Es una sensación muy especial”
Para Frana, la serie ante Turquía representa además su primera experiencia como capitán del equipo argentino jugando una eliminatoria de Copa Davis como local.
El extenista valoró el vínculo que se generó con el público y el respaldo que recibió el plantel durante los días previos al comienzo de la competencia.
La serie se disputará en el estadio Ruca Che, donde Argentina buscará recuperarse de la derrota por 3-2 ante Corea del Sur sufrida en febrero y conseguir la clasificación a los Qualifiers del próximo año.
La preparación del equipo
El capitán también hizo hincapié en el trabajo realizado por los jugadores durante los días previos. Según explicó, el plantel llegó preparado para afrontar una serie que tendrá singles y dobles y que puede extenderse hasta el cuarto partido individual.
Argentina contará con Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
/Inicio Código Embebido/
Copa Davis en Neuquén. Copa Davis: Argentina se mide ante Turquía por un lugar en los Qualifiers de 2027
La serie se disputará en el estadio Ruca Che de Neuquén, comenzando este sábado al mediodía con el primer partido de singles.
/Fin Código Embebido/
Frana destacó el nivel de preparación alcanzado por el equipo y la predisposición de los tenistas para afrontar una competencia que, por su formato y por el contexto, tiene características diferentes a las habituales del circuito.
“Hay una preparación espectacular”, sostuvo el capitán, que ahora espera trasladar ese trabajo a la cancha.
Un desafío con Turquía
Argentina y Turquía comenzarán la serie este sábado a las 12 con el primer partido de singles. A continuación se disputará el segundo encuentro individual.
El domingo, desde las 11, será el turno del dobles y luego se jugarán los dos singles restantes si la definición lo requiere.
Turquía llega después de superar 3-1 a Eslovenia. El ganador del enfrentamiento en Neuquén obtendrá un lugar en los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor deberá disputar el Grupo Mundial II.
Para Frana, el desafío llega acompañado por una experiencia particular: conducir por primera vez al equipo argentino en una serie de Davis frente a su público. Y, según sus propias palabras, el contexto ya empezó a sentirse: “Hay clima de Davis”.
Entrevista de Jorge Parodi.
Lectura rápida
¿Quién es el capitán del equipo argentino de Copa Davis?
Javier Frana es el capitán del equipo argentino de Copa Davis.
¿Contra quién juega Argentina en esta serie?
Argentina juega contra Turquía en esta serie.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se llevará a cabo este sábado desde el mediodía.
¿Dónde se disputa la serie?
La serie se disputa en el estadio Ruca Che de Neuquén.
¿Qué busca Argentina en este enfrentamiento?
Argentina busca un lugar en los Qualifiers de 2027.