Los family offices apuestan fuerte por inversiones en inteligencia artificial

Los family offices, entidades que gestionan el patrimonio de familias adineradas, están mostrando un creciente interés en las inversiones en inteligencia artificial. Según Djoann Fal, asesor de family offices en la plataforma de riqueza privada Atlas Capital en San Francisco, la lógica es simple. Si se presentan oportunidades que prometen triplicar la inversión en un corto plazo, la elección se vuelve evidente.

Fal explicó que, aunque un family office podría estar interesado en invertir en energía verde a largo plazo, si un gestor de fondos ofrece un trato que triplica la inversión en tres meses, es probable que opten por la opción más rápida. "Si tienen un trato que puede hacerles 3x en tres años y otro que puede hacerlo en un trimestre, van a invertir en el trato de IA", afirmó.

El aumento del interés en IA no es sorprendente, dado el actual fervor por esta tecnología, que abarca desde valoraciones hasta precios y potenciales retornos. Un cambio significativo en el comportamiento de los family offices es que ya no desean invertir de la manera tradicional, a través de gestores de fondos de capital riesgo. En cambio, están comprando acciones existentes de empresas privadas directamente de los accionistas o haciendo acuerdos por su cuenta, lo que les permite obtener exposición a las empresas más prometedoras sin ceder el control de su capital durante una década.

Fal destacó que estos family offices tienen "más capital disponible para buscar acuerdos de nombres individuales". Esto significa que están eludiendo los compromisos de fondos ciegos, donde los inversores entregan dinero a un gestor sin saber de antemano a qué empresas se destinará. Además, una nueva generación de family offices está surgiendo, con una mayor tolerancia al riesgo que sus predecesores. "En este momento, los nombres individuales que desean son los líderes en IA", comentó Fal.

La riqueza que gestionan es considerable. Según un informe de Deloitte publicado en 2024, los family offices supervisaban $5.5 billones en activos, y se proyecta que esa cifra alcance al menos $9.5 billones para 2030.

El informe global de family offices de UBS de 2026 reveló que el 42% de la cartera promedio de un family office está compuesta por inversiones alternativas, que incluyen capital privado, capital riesgo y crédito privado. Sin embargo, surge la pregunta de si este cambio es permanente o parte de un ciclo habitual. En el pasado, los family offices han experimentado picos en la actividad de inversión directa, como en 2021, cuando alcanzaron un 13% de la cartera promedio, antes de caer drásticamente debido a las tasas de interés en aumento y decepcionantes retornos.

Actualmente, la actividad de inversión está volviendo a repuntar, y esta vez, los family offices están realizando inversiones más grandes en menos acuerdos. Gran parte de esta actividad ocurre en el mercado secundario, que Fal considera el activo más "des-riesgado" en capital riesgo, ya que los inversores suelen respaldar empresas que ya tienen tracción y pruebas de ingresos.

La demanda de inversiones en IA es alta, y Fal ha recibido un notable interés de aquellos que buscan invertir entre $50 millones y $100 millones en Anthropic a través del mercado secundario. Las participaciones en Anthropic y OpenAI son ahora algunas de las más codiciadas en la industria. Fal subrayó que incluso asesores con mandatos no relacionados con IA se ven atraídos por estas transacciones, ya que esa es donde se encuentra la demanda de los inversores.

A pesar de las preocupaciones sobre valoraciones infladas, un informe de J.P. Morgan Private Bank de febrero reveló que el 65% de los family offices globales planean priorizar inversiones en IA. Según Maximilian Kunkel, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, los family offices están operando en un contexto de tensiones geopolíticas, niveles de deuda global en aumento y riesgos de recesión.

Los family offices creen que hay un gran potencial en estas inversiones. "La IA se considera una de las oportunidades de crecimiento a largo plazo más poderosas", continuó Kunkel. Como resultado, los inversores no están eligiendo entre resiliencia y crecimiento, sino que están manteniendo su exposición a la IA mientras diversifican sus inversiones para gestionar riesgos.

La pregunta clave que queda es si esta diversificación será suficiente. Si el auge de la IA resulta ser una burbuja que eventualmente estalla, las repercusiones no se limitarán a las acciones de IA. Como observó Bruce K. Lee, fundador de Keebeck Wealth Management, "todos saben que si esto se desmorona, el mercado de valores también tendrá problemas". Actualmente, existen dos tipos de inversores: aquellos que están al margen, considerando la IA como una burbuja sin poseer acciones, y aquellos que están ansiosos pero completamente comprometidos. Algunos de sus clientes discuten sobre la posibilidad de que la IA sea una burbuja, pero no quieren escuchar sobre formas de protegerse. "Todos estamos adictos a los retornos", concluyó Lee.