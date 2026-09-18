Manus busca una valoración de $4 mil millones en nueva ronda de financiación de $500 millones

Manus, una startup de inteligencia artificial, se encuentra en conversaciones para recaudar $500 millones a una valoración de $4 mil millones, tras haber tenido que disolverse de una fusión con Meta a principios de este año. La información fue reportada por The Wall Street Journal, que cita fuentes anónimas.

Entre los posibles inversores se encuentran IDG Capital, Boyu Capital, el fabricante de baterías Contemporary Amperex Technology, además de los actuales patrocinadores como Tencent, HSG y Zhenfund. Manus también estaría considerando una reestructuración para prepararse para una oferta pública inicial (IPO) en Hong Kong.

Manus ganó notoriedad tras una demostración de su agente de IA el año pasado, trasladando su personal a Singapur a mediados de 2025. En diciembre de ese año, anunció un acuerdo de adquisición por $2 mil millones con Meta, que fue bloqueado por Beijing debido a preocupaciones sobre la pérdida de talento en IA hacia Occidente.

Después de que el gobierno chino bloqueó el acuerdo, Manus comenzó a desvincularse de Meta. Sus primeros inversores ayudaron a la empresa a recomprar sus acciones a una valoración de aproximadamente $2 mil millones.

Como parte de su separación, la compañía notificó a sus usuarios en agosto que debían exportar y respaldar sus propios datos, ya que tenía que eliminar la información generada tras la adquisición por Meta para cumplir con requisitos regulatorios.

Este mes, Manus anunció que había reanudado sus operaciones independientes, y que su equipo fundador continuaría liderando la empresa.

La startup desarrolla productos y agentes de IA similares a los que ofrecen empresas como OpenAI, Lovable y Replit. Ofrece un chatbot y herramientas de programación para que los usuarios construyan aplicaciones, sitios web, generen diseños y presentaciones, así como un asistente de navegador, entre otros.

Manus no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.