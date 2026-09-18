Eligieron el Monumento a la Bandera para celebrar su casamiento: "Es maravilloso"

FOTO: La pareja se casó en el Monumento a la Bandera.

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En el semicírculo del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, una pareja que acababa de casarse celebró su unión frente a uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad. Claudio, de 62 años, y Silvina, de 52, contaron en vivo para Cadena 3 cómo decidieron disfrutar allí de sus primeros momentos como matrimonio.

“Nos llevamos muy bien. El compañerismo, gustos comunes”, explicó Claudio al ser consultado por aquello que los une. Silvina coincidió y destacó que ambos se complementan: “Nos complementamos demasiado bien”.

La pareja llegó al Monumento con la intención de realizar el paseo de costanera, pero les avisaron que había sido trasladado. “Es muy lindo, maravilloso”, comentó Claudio sobre el lugar elegido para celebrar su casamiento.

Con sus trajes de boda y todavía con la emoción del momento, ambos recibieron las felicitaciones en plena transmisión. Después de la breve charla, siguieron disfrutando del paseo y del paisaje del Monumento Nacional a la Bandera.

Informe de Fernando Carrafiello.