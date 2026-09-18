Reunión clave para impulsar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina en 2027

FOTO: El regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, cada vez más cerca.

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno con el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, y el director de Estrategias y Desarrollo de Negocios de la entidad, Sebastián Levinguer, con la finalidad de avanzar en el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, durante la reunión se analizaron los resultados del Congreso Americano de la FIA que tuvo lugar en Buenos Aires entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre.

Además, se discutieron los avances en las gestiones para que importantes competencias internacionales de automovilismo, como la Fórmula 1 y el World Rally Championship (WRC), puedan regresar al país.

Se destacó el discurso del presidente Javier Milei durante la apertura del Congreso y se valoró la futura colaboración entre el ACA y el Gobierno nacional, buscando fortalecer la cooperación y avanzar en iniciativas que favorezcan el desarrollo del turismo y la movilidad en Argentina.

La sede prevista para un posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina es el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente en proceso de renovación para albergar en 2027 al MotoGP, con miras a estar listo para la categoría reina del automovilismo.

La última edición de la Fórmula 1 en el país tuvo lugar en 1998, siendo el alemán Michael Schumacher el vencedor de aquella carrera disputada en el Circuito N° 6 del Gálvez.