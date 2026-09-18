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La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

El sorteo número 41360 de La Previa se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 10:15, destacando el número 3601, que representa a A primera (Agua).

18/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41360, correspondiente al juego LA PREVIA, se realizó el viernes 18 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3601, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3601
2° 7937
3° 2009
4° 0435
5° 3049
6° 5079
7° 2966
8° 4427
9° 0386
10° 2487
11° 8682
12° 5751
13° 3532
14° 3387
15° 8236
16° 6753
17° 2942
18° 2621
19° 4776
20° 8826

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41360 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3601.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Agua).

¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números incluyen 3601, 7937 y 2009.

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