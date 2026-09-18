La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.

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El número de sorteo 41360, correspondiente al juego LA PREVIA, se realizó el viernes 18 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3601, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3601

2° 7937

3° 2009

4° 0435

5° 3049

6° 5079

7° 2966

8° 4427

9° 0386

10° 2487

11° 8682

12° 5751

13° 3532

14° 3387

15° 8236

16° 6753

17° 2942

18° 2621

19° 4776

20° 8826