La previa: conocé los números ganadores de hoy viernes 18 de septiembre.
El sorteo número 41360 de La Previa se llevó a cabo el viernes 18 de septiembre a las 10:15, destacando el número 3601, que representa a A primera (Agua).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41360, correspondiente al juego LA PREVIA, se realizó el viernes 18 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 3601, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3601
2° 7937
3° 2009
4° 0435
5° 3049
6° 5079
7° 2966
8° 4427
9° 0386
10° 2487
11° 8682
12° 5751
13° 3532
14° 3387
15° 8236
16° 6753
17° 2942
18° 2621
19° 4776
20° 8826
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41360 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 18 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3601.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Agua).
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números incluyen 3601, 7937 y 2009.