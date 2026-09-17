La China Suárez responde a críticas sobre su físico: "Estoy buenísima, ni lo intenten"

En un reciente episodio de controversia en redes sociales, la actriz Eugenia "La China" Suárez se pronunció enérgicamente contra las críticas que recibió tras publicar imágenes disfrutando de una tarde de sol en bikini. En su cuenta de Instagram, la artista se dirigió a aquellas que la cuestionaron, refiriéndose a ellas como "dolidas" y afirmando que "ni lo intenten" porque se siente "buenísima".

Según informaron fuentes cercanas, la actriz se vio rodeada de una ola de comentarios negativos luego de compartir momentos familiares junto a sus hijos y su pareja. Sin embargo, Suárez no dudó en expresar su desdén por las críticas, dedicando cuatro historias a sus detractores: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran, que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo díaaaaa".

Además, la actriz reflexionó sobre los detalles que algunos usuarios le remarcan, declarando: "Sí, tengo dos granos acá y tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural. Sí, soy cuadrada, no tengo cintura, pero estoy buenísima igual. Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".

La artista también se tomó con humor los cuestionamientos sobre su elección de pasar un jueves por la tarde al sol en lugar de estar "ocupada con proyectos". "Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde. Estuve tomando sol con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama, que se lo hombre perfectamente. Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde, haciendo nada", expresó.

Finalmente, Suárez cerró su descargo con un mensaje contundente: "Así que cuando te critique una envidiosa infeliz ya saben. Eso no define tu valorrrrr, me voy que estoy tapada de laburo".