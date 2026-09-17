Alemania detuvo a un iraquí por planear un atentado contra una iglesia en Bremen

Las autoridades de Alemania arrestaron este jueves a un ciudadano iraquí acusado de planificar un atentado contra una iglesia y de intentar establecer un grupo terrorista asociado con la ideología del Estado Islámico (EI). La detención se llevó a cabo en la región de Barnim, en el estado de Brandeburgo, al este del país.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado alemán, el detenido habría abrazado la ideología radical islamista del EI y, durante la primavera de 2025, comenzó a organizar ataques junto a otras personas contra individuos considerados "infieles" desde su perspectiva. La investigación indica que los objetivos de estos ataques se ubicaban en el territorio alemán.

En el marco de estos preparativos, el sospechoso habría adquirido un arma de fuego y realizado tareas de reconocimiento en una iglesia de Bremen, que, según la fiscalía, iba a ser el primer blanco de un ataque.

Las autoridades señalaron que las acciones investigadas se remontan al año pasado, según informaron DW y la Agencia Noticias Argentinas.

El detenido enfrenta cargos por intento de fundar una organización terrorista, preparación de un acto violento grave que amenaza al Estado y una infracción a la legislación sobre armas. La investigación continúa para esclarecer el alcance de la presunta organización y la implicación de otras personas en estos planes.