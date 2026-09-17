El Gran Rosario registra la tasa de desocupación más alta del país, según el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó este jueves su informe sobre el mercado laboral correspondiente al segundo trimestre de 2026. La tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 7,9%, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales frente al primer trimestre del año y de 0,3 puntos en comparación con el mismo período de 2025.

Entre los aglomerados relevados en todo el país, el Gran Rosario volvió a mostrar el peor registro: 11,5% de desempleo, el más alto del país. Lo siguió el Gran Córdoba, con 10,5%. En el caso de Rosario, el salto respecto del trimestre anterior es significativo: había marcado 8,2% entre enero y marzo, lo que implica un aumento de 3,3 puntos porcentuales en apenas tres meses. Si se compara con el segundo trimestre de 2025, cuando la tasa había sido de 7,7%, el crecimiento interanual llega a 3,8 puntos.

El informe también arroja datos sobre la participación de la población en el mercado de trabajo. La tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo sobre el total de la población— se situó en 48,9%. La tasa de empleo, que refleja el porcentaje de ocupados sobre la población total, fue del 45%.

La tasa de desocupación, que contempla a quienes no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, quedó en 7,9% a nivel nacional. Según precisó el Indec, ni la tasa de empleo ni la de desocupación mostraron variaciones estadísticamente significativas respecto del mismo período del año anterior.

En cuanto a los datos regionales, el informe señala que los aumentos se concentraron en el Interior y el Gran Buenos Aires durante septiembre, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se registró una baja.