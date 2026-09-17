El Gran Rosario registra la tasa de desocupación más alta del país, según el Indec
Acorde a lo publicado este jueves por el organismo estadístico, en el aglomerado urbano rosarino la cantidad de desempleados subió al 11,5% el segundo trimestre.
17/09/2026 | 20:02Redacción Cadena 3
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó este jueves su informe sobre el mercado laboral correspondiente al segundo trimestre de 2026. La tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 7,9%, lo que representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales frente al primer trimestre del año y de 0,3 puntos en comparación con el mismo período de 2025.
Entre los aglomerados relevados en todo el país, el Gran Rosario volvió a mostrar el peor registro: 11,5% de desempleo, el más alto del país. Lo siguió el Gran Córdoba, con 10,5%. En el caso de Rosario, el salto respecto del trimestre anterior es significativo: había marcado 8,2% entre enero y marzo, lo que implica un aumento de 3,3 puntos porcentuales en apenas tres meses. Si se compara con el segundo trimestre de 2025, cuando la tasa había sido de 7,7%, el crecimiento interanual llega a 3,8 puntos.
El informe también arroja datos sobre la participación de la población en el mercado de trabajo. La tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo sobre el total de la población— se situó en 48,9%. La tasa de empleo, que refleja el porcentaje de ocupados sobre la población total, fue del 45%.
La tasa de desocupación, que contempla a quienes no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, quedó en 7,9% a nivel nacional. Según precisó el Indec, ni la tasa de empleo ni la de desocupación mostraron variaciones estadísticamente significativas respecto del mismo período del año anterior.
En cuanto a los datos regionales, el informe señala que los aumentos se concentraron en el Interior y el Gran Buenos Aires durante septiembre, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se registró una baja.
Lectura rápida
¿Qué informe presentó el Indec? El Indec presentó su informe sobre el mercado laboral correspondiente al segundo trimestre de 2026.
¿Cuál es la tasa de desocupación nacional? La tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 7,9%.
¿Qué aglomerados tienen las tasas de desempleo más altas? El Gran Rosario con 11,5% y el Gran Córdoba con 10,5%.
¿Cómo se comportó la tasa de actividad? La tasa de actividad se situó en 48,9%.
¿Qué cambios se observaron en el Gran Buenos Aires? Se registraron aumentos en el Interior y el Gran Buenos Aires durante septiembre, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hubo una baja.