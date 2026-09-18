Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta presenta un estado de cielo con nubes cubiertas. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 70%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad se mantendrá en un 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se anticipan lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El sábado 19 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El domingo 20, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 35°, con algunas nubes dispersas. Para el lunes 21, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 22, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, con más lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 23, se espera una mínima de 13° y una máxima de 31°, con cielo despejado.