La economía del conocimiento es el tercer sector exportador del país: el rol clave de la educación

La economía del conocimiento se ha consolidado como el tercer complejo exportador más importante de la Argentina, tras superar los 9.600 millones de dólares en ventas externas de servicios y concentrar más del 50% del total nacional en este rubro.

En diálogo con Cadena 3, el director ejecutivo de Argencon, Leandro Mora Alfonsín, graficó la relevancia de la industria comparándola con el sistema sanguíneo del cuerpo humano, al definirla como la sangre que conecta a todas las demás actividades económicas.

Asimismo, remarcó que el país encabeza las exportaciones regionales del sector con cerca de 10.000 millones de dólares anuales gracias a una ventaja comparativa histórica: un talento profesional de excelencia formado en el sistema educativo.

El referente de Argencon proyectó que la Argentina posee el potencial necesario para superar los 30.000 millones de dólares en exportaciones de servicios basados en el conocimiento en los próximos años.

Mora Alfonsín fundamentó este crecimiento exponencial en que la demanda global —impulsada por la inteligencia artificial, la biotecnología y los servicios profesionales a distancia— resulta virtualmente infinita.

Además, resaltó que la gran virtud de este sector radica en que no exige cuantiosas inversiones en infraestructura ni recursos naturales, sino que depende de forma exclusiva de la capacidad, adaptabilidad y formación de su capital humano.

No obstante, el especialista advirtió sobre la profunda preocupación que generaron en el sector los recientes resultados de las pruebas PISA entre los estudiantes secundarios.

Mora Alfonsín enfatizó que el talento es el único recurso estratégico e intemporal a diez años vista, por lo que resulta indispensable asegurar la calidad de las futuras generaciones de profesionales.

En esa línea, aclaró que facultades estructurales como el pensamiento matemático, el razonamiento lógico y la comprensión lectora no se solucionan con capacitaciones cortas de coyuntura, sino que se forman y consolidan desde el nivel primario en adelante.

Para colaborar activamente con la formación de nuevas capacidades, desde Argencon impulsan diversas iniciativas de articulación público-privada con municipios de todo el país. Entre ellas, se destaca la plataforma de habilidades digitales Club Argentec, que capacitó de forma gratuita a más de 55.000 personas mediante alianzas con empresas tecnológicas socias.

A su vez, el programa de Inteligencia Artificial Argentina capacitó a profesionales de diversas disciplinas e implementó una prueba piloto para educadores que ya alcanzó a más de 10.000 docentes en la provincia de Tucumán.

Finalmente, Mora Alfonsín remarcó la necesidad indispensable de impulsar políticas públicas de largo plazo que fortalezcan el sistema educativo general y contengan el desarrollo de los jóvenes.

El dirigente concluyó que la combinación entre el esfuerzo del sector privado y el acompañamiento estatal es el camino para resguardar el recurso más valioso de la Argentina y permitir que la economía del conocimiento continúe su expansión sostenida.

Entrevista de "Amamos Argentina".