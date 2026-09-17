Messi envía su apoyo a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos 2026
El astro del fútbol argentino mostró su apoyo a los competidores nacionales en Santa Fe, destacando sus logros y deseándoles suerte en el torneo.
FOTO: Messi saludó a los atletas argentinos.
Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - Lionel Messi dirigió un saludo a los atletas argentinos que participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde representan a la nación. El reconocido futbolista felicitó a los competidores por sus éxitos hasta el momento.
"Hola a todos, quería mandarles un saludo grande a todos los que participan de los Juegos Suramericanos. A los que ya compitieron, felicitar a todos los que lo hicieron, a los que ganaron medallas".
En un video compartido en las redes sociales oficiales de los Juegos Suramericanos 2026, Messi agregó: "Quiero desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron, que lo harán recién ahora. Desearles todo lo mejor y mandarles un abrazo grande".
Lionel Messi recientemente celebró la victoria en la Campeones Cup con el Inter Miami, donde anotó un gol y dio una asistencia en la final contra el Cruz Azul.
En cuanto a los Juegos Suramericanos, la delegación argentina ocupa el segundo lugar en el medallero, con un total de 101 medallas, distribuidas en 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce. Por su parte, Brasil lidera el ranking con 117 preseas, incluyendo 41 doradas, 43 plateadas y 33 de bronce.
Durante la jornada de hoy, Santino Menín y Rodrigo Enríquez lograron el oro en la categoría doble peso ligero masculino de remo, mientras que Fernanda Russo se alzó con la medalla dorada en tiro rifle de aire.
Lectura rápida
¿Qué hizo Messi?
Saludó a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos y les deseó suerte.
¿Dónde se celebran los Juegos?
En Santa Fe, Argentina.
¿Cuántas medallas ha ganado Argentina?
Hasta ahora, Argentina ha conseguido 101 medallas en total.
¿Quiénes ganaron oro hoy?
Santino Menín y Rodrigo Enríquez en remo, y Fernanda Russo en tiro rifle de aire.
¿Qué posición ocupa Argentina en el medallero?
Argentina se encuentra en el segundo lugar del medallero.
[Fuente: Noticias Argentinas]