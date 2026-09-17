Messi envía su apoyo a los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos 2026

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - Lionel Messi dirigió un saludo a los atletas argentinos que participan en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde representan a la nación. El reconocido futbolista felicitó a los competidores por sus éxitos hasta el momento.

"Hola a todos, quería mandarles un saludo grande a todos los que participan de los Juegos Suramericanos. A los que ya compitieron, felicitar a todos los que lo hicieron, a los que ganaron medallas".

En un video compartido en las redes sociales oficiales de los Juegos Suramericanos 2026, Messi agregó: "Quiero desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron, que lo harán recién ahora. Desearles todo lo mejor y mandarles un abrazo grande".

Lionel Messi recientemente celebró la victoria en la Campeones Cup con el Inter Miami, donde anotó un gol y dio una asistencia en la final contra el Cruz Azul.

En cuanto a los Juegos Suramericanos, la delegación argentina ocupa el segundo lugar en el medallero, con un total de 101 medallas, distribuidas en 31 de oro, 28 de plata y 42 de bronce. Por su parte, Brasil lidera el ranking con 117 preseas, incluyendo 41 doradas, 43 plateadas y 33 de bronce.

Durante la jornada de hoy, Santino Menín y Rodrigo Enríquez lograron el oro en la categoría doble peso ligero masculino de remo, mientras que Fernanda Russo se alzó con la medalla dorada en tiro rifle de aire.