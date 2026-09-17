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La Copa Córdoba puso primera con un abanico de partidos: todos los resultados del miércoles

La primera etapa de los playoffs, a partido único, tuvo ocho encuentros en esa jornada. El noveno cruce se jugará el domingo. En caso de empate, hay definición por penales.

17/09/2026 | 13:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Los Andes debutará esta noche en su cancha (Foto: @losandes_cordoba/Instagram)

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La Copa Córdoba 2026 comenzó este miércoles con la disputa de la primera etapa de los playoffs, a partido único. 

Ocho encuentros se jugaron durante esta jornada, mientras que el noveno cruce será el domingo.

Los resultados de este miércoles

Nelson Page 3 – Toro Club 1

Atlético Colón 1 – Belgrano FC 3

Lambert 2 – Unión Central 0

San Brochero 2 (8) – Cura Brochero 2 (7)

Los Andes 2 – River de La Falda 1

Atlético Sarmiento 2 – Atlético Villa Plomo 0

Unión San José 1 – Central Norte 2

Complejo Deportivo 3 – Atlético San Carlos 0

El partido del domingo

El último cruce de esta instancia inicial se disputará el domingo 20 de septiembre, a las 17:

- Asociación Deportiva y Cultural Luque vs. Unión de Alicia. Cancha: Asociación Deportiva y Cultural, Luque. Árbitro: Leonel Montiel (Liga San Alberto).

Si hay empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.

Lo que viene:

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué comienza este miércoles? La Copa Córdoba 2026 con la primera etapa de los playoffs.

¿Cuántos partidos se jugarán hoy? Ocho encuentros se disputarán hoy, y un noveno el domingo.

¿Quiénes juegan a las 21.00? Colón de Villa del Totoral vs. Belgrano FC y San Brochero FC vs. Atlético Cura Brochero.

¿Cuándo se juega el último cruce? El domingo 20 de septiembre a las 17:00.

¿Cómo se define la clasificación en caso de empate? Mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.

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