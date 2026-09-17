La Copa Córdoba puso primera con un abanico de partidos: todos los resultados del miércoles
La primera etapa de los playoffs, a partido único, tuvo ocho encuentros en esa jornada. El noveno cruce se jugará el domingo. En caso de empate, hay definición por penales.
17/09/2026 | 13:21Redacción Cadena 3
FOTO: Los Andes debutará esta noche en su cancha (Foto: @losandes_cordoba/Instagram)
La Copa Córdoba 2026 comenzó este miércoles con la disputa de la primera etapa de los playoffs, a partido único.
Ocho encuentros se jugaron durante esta jornada, mientras que el noveno cruce será el domingo.
Los resultados de este miércoles
Nelson Page 3 – Toro Club 1
Atlético Colón 1 – Belgrano FC 3
Lambert 2 – Unión Central 0
San Brochero 2 (8) – Cura Brochero 2 (7)
Los Andes 2 – River de La Falda 1
Atlético Sarmiento 2 – Atlético Villa Plomo 0
Unión San José 1 – Central Norte 2
Complejo Deportivo 3 – Atlético San Carlos 0
El partido del domingo
El último cruce de esta instancia inicial se disputará el domingo 20 de septiembre, a las 17:
- Asociación Deportiva y Cultural Luque vs. Unión de Alicia. Cancha: Asociación Deportiva y Cultural, Luque. Árbitro: Leonel Montiel (Liga San Alberto).
Si hay empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.
Lo que viene:
/Inicio Código Embebido/
?? COPA CÓRDOBA— FCF Oficial (@oficalfcf) September 17, 2026
?? Cruces de la segunda etapa
?? Atenas, Deportivo Argentino y Sportivo Belgrano serán locales en sus respectivos partidos. En tanto que en las restantes tres llaves se sorteará la localía. pic.twitter.com/a5H8rQzk5q
/Fin Código Embebido/
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Lectura rápida
¿Qué comienza este miércoles? La Copa Córdoba 2026 con la primera etapa de los playoffs.
¿Cuántos partidos se jugarán hoy? Ocho encuentros se disputarán hoy, y un noveno el domingo.
¿Quiénes juegan a las 21.00? Colón de Villa del Totoral vs. Belgrano FC y San Brochero FC vs. Atlético Cura Brochero.
¿Cuándo se juega el último cruce? El domingo 20 de septiembre a las 17:00.
¿Cómo se define la clasificación en caso de empate? Mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.