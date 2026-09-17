Marcelo Gallardo asume la dirección técnica de la selección ecuatoriana con grandes expectativas

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Marcelo Gallardo, quien se desempeñó anteriormente como entrenador de River Plate, ha llegado a Ecuador para asumir el cargo de director técnico del seleccionado nacional. En su llegada, el "Muñeco" expresó que este nuevo desafío representa una etapa completamente distinta en su carrera, destacando que "es un desafío totalmente nuevo".

Gallardo mencionó que siempre ha sentido una "curiosidad" por dirigir un seleccionado. Además, reveló que en 2024 recibió una propuesta de Ecuador para asumir el cargo, justo antes de que Sebastián Becaccece tomara las riendas del equipo. "Esta chance se presentó hace 2 años, pero en ese momento no estaba en condiciones de poder asumir ese desafío; hoy volvió y me agarra bien, con ganas de poder tener un desafío totalmente diferente como entrenador; llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar".

El nuevo entrenador detalló que una de las razones que lo motivaron a aceptar la dirección del equipo ecuatoriano fue la "muy buena generación de futbolistas" que posee el país. Según sus palabras, hay jugadores jóvenes con talento que actualmente se desempeñan en equipos importantes de Europa, así como otros con un gran potencial por desarrollar. "Despierta en mí un entusiasmo y conjuga el deseo de dar en mi persona ese gran paso para tratar de potenciarlos".

Asimismo, Gallardo adelantó el estilo de juego que pretende implementar en esta nueva etapa: "La idea es construir un equipo donde el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado". También subrayó que Ecuador tiene el "potencial y futbolistas para poder dar un paso más", aunque advirtió que el proceso será "largo" y requerirá una "buena estructura", aclarándose que los resultados no se lograrán "de la noche a la mañana".

Este nuevo desafío marca un capítulo importante en la carrera de Gallardo, quien anteriormente dirigió a Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita. Su etapa más destacada fue en el conjunto de Núñez, donde cosechó numerosos títulos, incluyendo las Copas Libertadores de 2015 y 2018, así como la Copa Sudamericana de 2014.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha estado en búsqueda de un entrenador con trayectoria que lidere el proceso hacia la Copa América 2028 y las Eliminatorias para el Mundial 2030.