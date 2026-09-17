Tusk alerta sobre ataques rusos en Ucrania y advierte sobre la ingenuidad frente a Moscú

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) — El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, denunció este jueves nuevos ataques rusos en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca, y afirmó que no existen señales que permitan anticipar una tregua.

Durante una conferencia conjunta en Varsovia con el canciller de Austria, Christian Stocker, el mandatario pidió mantener una postura firme frente a Moscú y llamó a "no actuar con ingenuidad".

Tusk señaló que poco antes de su comparecencia se había producido un ataque ruso en la zona de Yahodyin y Dorohusk, próxima a la frontera entre ambos países. Según relató, los bombardeos alcanzaron una estación de servicio y provocaron una importante explosión.

El episodio se sumó a las recientes operaciones militares rusas contra infraestructura energética de Ucrania, informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Ante la cercanía de los ataques, el primer ministro polaco indicó que cazas de su país realizaron despegues de emergencia para reforzar la vigilancia del espacio aéreo, en una operación similar a las llevadas adelante durante los últimos días. Tusk también recordó el aniversario número 87 de la invasión soviética de Polonia de 1939 y sostuvo en un mensaje publicado en X: "No buscamos la guerra, pero si alguien la inicia, sabremos defendernos".

El jefe del Gobierno polaco también planteó que la seguridad debe ocupar un lugar prioritario en el presupuesto de la Unión Europea para el período 2028-2034. En ese marco, anticipó que su país deberá prepararse para una nueva situación económica, en la que Polonia pasará a ser un contribuyente neto al presupuesto comunitario.