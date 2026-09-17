Un dron ruso atacó un buque civil en el Mar Negro y dejó un capitán fallecido

FOTO: Un buque civil de bandera de Tanzania fue alcanzado por un dron ruso.

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Un dron ruso atacó un buque civil que navegaba bajo bandera de Tanzania hacia un puerto en Ucrania, lo que provocó la muerte de su capitán y dejó a otros tres miembros de la tripulación heridos, según lo informado por las autoridades de Kiev este jueves.

El Ministerio de Restauración, Infraestructura y Transporte de Ucrania detalló que el ataque tuvo lugar durante la navegación de la embarcación hacia uno de los puertos del país, aunque no se reveló la identidad del barco ni el lugar exacto del ataque.

"Como consecuencia del impacto, el capitán del buque murió y otros tres miembros de la tripulación resultaron heridos", indicó el organismo, que añadió que se encontraba en evaluación el estado técnico de la embarcación.

Este incidente ha sido reportado por diversas cadenas de noticias, en el marco de una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones contra distintos puntos de Ucrania.

Las autoridades ucranianas afirmaron que Rusia ha estado atacando de manera sistemática puertos, infraestructura portuaria y buques mercantes civiles, lo que representa un creciente riesgo para la navegación internacional en el Mar Negro.

El Ministerio también solicitó una respuesta internacional coordinada para fortalecer la protección de la navegación civil y asegurar las rutas logísticas marítimas de la región.

El ataque al buque se produjo en coincidencia con una ofensiva nocturna rusa contra Kiev y otras ciudades ucranianas, donde se reportaron más de 20 heridos en varias regiones, además de daños a instalaciones energéticas y de telecomunicaciones.

Las fuerzas ucranianas afirmaron haber interceptado 131 objetivos aéreos durante estos ataques, que incluyeron a menores entre los heridos.

Paralelamente, Ucrania lanzó ataques con drones sobre territorio ruso, alcanzando una refinería de petróleo en la región de Yaroslavl, lo que generó un incendio, según confirmó el gobernador regional, Mikhail Yevrayev.

Este nuevo episodio en el Mar Negro ocurre en un contexto de esfuerzos diplomáticos para limitar los ataques contra objetivos energéticos y la navegación comercial, uno de los puntos de mayor tensión en las negociaciones destinadas a disminuir la intensidad del conflicto.