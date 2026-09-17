Bolivia y Paraguay concretan la demarcación definitiva de su frontera tras 88 años de historia

FOTO: La firma del Protocolo fue el 12 de junio de 1935.

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) —Los Gobiernos de Paraguay y Bolivia han dado un paso significativo al aprobar la demarcación definitiva de su frontera común, tanto terrestre como fluvial, según lo comunicado por la Cancillería paraguaya y corroborado por la Agencia Noticias Argentinas.

El acuerdo se firmó en La Paz durante la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que se llevó a cabo del 14 al 16 de septiembre en la capital boliviana.

Este acuerdo implica la aprobación del trazado del límite internacional que abarca desde el Hito X "12 de Junio" hasta el Hito XI "Confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay", que representa el punto trifinio entre Paraguay, Bolivia y Brasil.

Con este avance, la longitud total de la frontera entre Paraguay y Bolivia, que es de aproximadamente 742 kilómetros, de los cuales 704 kilómetros son terrestres y 38 fluviales, queda oficialmente aprobada y registrada, marcando un hito histórico en la relación bilateral.

El informe oficial destaca que este acontecimiento culmina un proceso histórico de 88 años, que se inició tras la Guerra del Chaco, cuando se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires. Este tratado estableció que una comisión mixta se encargara de aplicar en el terreno y amojonar la línea definida por el Laudo Arbitral del 10 de octubre de 1938.

De acuerdo con las instrucciones aprobadas el 25 de noviembre de ese mismo año, la Comisión Mixta comenzó sus trabajos el 16 de diciembre de 1938 y, a lo largo de las décadas, delegados, geodestas, astrónomos, topógrafos y técnicos de ambos países han colaborado para identificar los vértices del laudo, abrir las picadas internacionales, establecer coordenadas y erigir los hitos fronterizos.

La decisión tomada en La Paz subraya que las fronteras se establecen a través de la diplomacia, la cooperación técnica y la voluntad conjunta de los pueblos hermanos, según informa Xinhua.