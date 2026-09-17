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Choque en la autopista Rosario-Córdoba: una rueda de camión provocó un triple impacto

El siniestro ocurrió durante la mañana e involucró a un camión y dos autos. La Policía desvía a los vehículos que circulan por Pellegrini hacia Circunvalación.

17/09/2026 | 07:34Redacción Cadena 3 Rosario

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Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.

FOTO: Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.

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    Audio. Choque en la autopista Rosario-Córdoba: una rueda de camión provocó un triple impacto

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Un choque se registró este jueves por la mañana en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del puente Wilde, y genera importantes complicaciones en el ingreso a Rosario. El siniestro ocurrió en la mano hacia Córdoba e involucró a un Audi Q5, un Volkswagen Voyage y un camión. En el lugar trabajan equipos médicos y personal policial.

Según la información preliminar brindada, un camión que circulaba en sentido hacia Rosario habría perdido uno de sus neumáticos. La rueda cruzó el cantero central y terminó en la mano contraria, donde impactó contra el Audi Q5. Detrás del vehículo chocó un Voyage y luego un camión realizó una maniobra para intentar evitar la colisión y terminó involucrado en el siniestro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Audi Q5 debió ser retirado con una grúa y se realizan tareas de limpieza para intentar liberar la traza. Por el operativo, quienes circulan por Pellegrini y buscan cruzar Circunvalación hacia la autopista Rosario-Córdoba deben desviarse y retomar por Circunvalación. La Policía ordena el tránsito en la zona.

La otra mano, en dirección a Rosario, permanece habilitada pero presenta demoras importantes por la cantidad de vehículos y la presencia de curiosos. Según testimonios de automovilistas, la congestión se extiende desde el lugar del choque y complica especialmente a quienes llegan desde Funes y Roldán. Hasta el momento no se informaron fallecidos.

Informe de Agustín Dadamio.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un siniestro vial en la autopista Rosario-Córdoba involucró un camión y dos autos.

¿Quién informó sobre el incidente? Agustín Dadamio fue quien reportó el hecho desde el lugar.

¿Cuándo sucedió? El siniestro se registró este jueves por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la autopista Rosario-Córdoba, debajo del puente Wilde.

¿Por qué hay demoras en el tránsito? El tránsito está interrumpido por el operativo de emergencia y la presencia de curiosos.

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