Choque en la autopista Rosario-Córdoba: una rueda de camión provocó un triple impacto

Un choque se registró este jueves por la mañana en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del puente Wilde, y genera importantes complicaciones en el ingreso a Rosario. El siniestro ocurrió en la mano hacia Córdoba e involucró a un Audi Q5, un Volkswagen Voyage y un camión. En el lugar trabajan equipos médicos y personal policial.

Según la información preliminar brindada, un camión que circulaba en sentido hacia Rosario habría perdido uno de sus neumáticos. La rueda cruzó el cantero central y terminó en la mano contraria, donde impactó contra el Audi Q5. Detrás del vehículo chocó un Voyage y luego un camión realizó una maniobra para intentar evitar la colisión y terminó involucrado en el siniestro.

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El Audi Q5 debió ser retirado con una grúa y se realizan tareas de limpieza para intentar liberar la traza. Por el operativo, quienes circulan por Pellegrini y buscan cruzar Circunvalación hacia la autopista Rosario-Córdoba deben desviarse y retomar por Circunvalación. La Policía ordena el tránsito en la zona.

La otra mano, en dirección a Rosario, permanece habilitada pero presenta demoras importantes por la cantidad de vehículos y la presencia de curiosos. Según testimonios de automovilistas, la congestión se extiende desde el lugar del choque y complica especialmente a quienes llegan desde Funes y Roldán. Hasta el momento no se informaron fallecidos.

Informe de Agustín Dadamio.