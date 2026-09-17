Incendios en las islas: "Si hay 10 focos al mismo tiempo, hay una conducta deliberada"

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Lorenzo, Alejandro Cabral, confirmó que el municipio presentó una nueva denuncia penal por los incendios en las islas. Según explicó, se trata de la séptima presentación realizada ante la Justicia y fue radicada en la Fiscalía Descentralizada del Ministerio Público Fiscal de San Lorenzo, a cargo del fiscal Claudio Kishimoto. “No nos podemos hacer los distraídos ni mirar para otro lado”, sostuvo.

Cabral destacó que la denuncia fue presentada durante la mañana y que, antes del mediodía, el municipio recibió la confirmación de que había sido remitida a la Fiscalía Federal de Victoria. Además, señaló que desde esa dependencia les informaron que ya existían actuaciones preliminares para iniciar una investigación sobre los incendios registrados en la zona.

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El funcionario se refirió especialmente a los diez focos ígneos detectados prácticamente en simultáneo frente a distintas localidades. “Si hay 10 focos ígneos en el mismo momento, en distintos espacios, está claro que hay una conducta deliberada, intencionada”, afirmó. En ese marco, explicó que la presentación judicial plantea como hipótesis la posible existencia de una conducta dolosa y que se investigue si podría configurarse el delito de estrago.

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Respecto del impacto en San Lorenzo, Cabral aseguró que la ciudad recibió una importante cantidad de humo y cenizas provenientes de las islas. Según detalló, la situación afecta a la población, la circulación vehicular y la actividad portuaria, además del ecosistema de la zona. También indicó que el municipio incorporó fotografías y documentación como elementos para acompañar la denuncia.

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Cabral también cuestionó la falta de controles en el territorio insular y señaló que, aunque la jurisdicción corresponde a la provincia de Entre Ríos, el municipio pidió que se investigue una eventual responsabilidad de funcionarios entrerrianos que debían ejercer tareas de control. “No nos tiembla el pulso en esto”, sostuvo, y reclamó que se individualice a los responsables y que la investigación avance hasta determinar eventuales responsabilidades penales.

El jefe de Gabinete remarcó además que el problema excede a los habitantes de San Lorenzo. Mencionó a los pobladores ribereños, turistas, alumnos que llegan desde distintas localidades, camioneros que circulan por la zona y tripulantes de buques que permanecen fondeados frente a la costa. “El daño a personas es innumerable”, afirmó al describir el alcance que tiene la presencia de humo y cenizas.

Finalmente, Cabral destacó que ante los nuevos incendios se activó el protocolo del Programa Nacional de Manejo del Fuego, con intervención de Santa Fe, Entre Ríos y el Gobierno nacional. También valoró la rápida respuesta de Protección Civil de Santa Fe y señaló que, después de varios años sin nuevas denuncias municipales, San Lorenzo vuelve a recurrir a la Justicia por la reaparición de los incendios en las islas.

Entrevista de Hernán Funes.