Racing se enfrenta a Sarmiento en busca de revertir su complicada situación en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Racing se medirá este viernes ante Sarmiento de Junín, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Este encuentro es crucial para que el equipo de Avellaneda intente romper con una racha negativa que lo ha llevado a una profunda crisis deportiva.

El partido está programado para las 21:15 y se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, conocido como el "Cilindro de Avellaneda". La transmisión será a través de TNT Sports Premium. Leandro Rey Hilfer será el árbitro del encuentro, con Salomé Di Iorio en el VAR.

Racing llega a este compromiso en un desastroso momento, con un saldo de ocho partidos sin ganar en el Torneo Clausura y ocupando el último lugar en la Zona B con apenas cinco puntos acumulados.

La situación de la "Academia" contrasta notablemente con su desempeño del año anterior, cuando se encontraba entre los cuatro mejores equipos de América. Actualmente, ha perdido sus últimos tres partidos y la figura de su director técnico, Juan Pablo Vojvoda, es objeto de creciente cuestionamiento por parte de los aficionados.

Sarmiento, por su parte, ha sido una de las sorpresas del Torneo Clausura, posicionándose segundo en la Zona B con 16 puntos, justo detrás del líder Argentinos Juniors, que tiene 18 unidades. Este rendimiento ha permitido al equipo dirigido por Facundo Sava mejorar notablemente su situación en la tabla anual, brindándoles un respiro en la lucha por la permanencia.