Apple modifica las pantallas de consentimiento de seguimiento en Europa para ser menos alarmantes

Apple implementó cambios en su sistema de App Tracking Transparency (ATT) en Europa después de un análisis antimonopolio realizado por reguladores de competencia. La modificación busca reducir la percepción negativa que los usuarios tienen sobre las pantallas de consentimiento de seguimiento.

Las nuevas directrices permiten a los desarrolladores de aplicaciones en Europa utilizar pantallas de consentimiento que son menos alarmantes, permitiendo un formato y lenguaje modificados. Esto se produce tras las críticas de que el sistema de Apple favorecía a sus propias aplicaciones sobre las de terceros, dado que estas últimas deben pedir consentimiento para rastrear a los usuarios.

Las modificaciones incluyen mostrar las pantallas de consentimiento en formato de página completa, en lugar de como ventanas emergentes. Además, se eliminará la palabra "rastrear" de las opciones de consentimiento, y se cambiarán los botones a "Permitir" y "Rechazar". También se les dará a los usuarios la opción de acceder a información adicional sobre por qué se solicita el permiso para el seguimiento.

Apple argumentó que estas pantallas ayudan a proteger la privacidad del consumidor, aunque sus propias aplicaciones pueden usar datos de su ecosistema sin necesidad de consentimiento. Con los nuevos cambios, los desarrolladores podrán volver a solicitar el consentimiento a los usuarios un año después de su elección inicial.

Se espera que estas modificaciones sean efectivas en países como Alemania, Francia, Italia, Polonia y Rumania, donde se aplicarán las nuevas pantallas de consentimiento.

Según los informes, los usuarios tienden a rechazar el seguimiento, lo que afecta a las aplicaciones que dependen de la publicidad para sus ingresos. Por lo tanto, el cambio podría beneficiar a estas aplicaciones al permitirles presentar sus solicitudes de manera menos intimidante.