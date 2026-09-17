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Apple modifica las pantallas de consentimiento de seguimiento en Europa para ser menos alarmantes

Apple anunció cambios en sus pantallas de consentimiento para el seguimiento en Europa tras un análisis antimonopolio. Los desarrolladores podrán mostrar pantallas menos alarmantes y más informativas sobre el uso de datos.

17/09/2026 | 14:03Redacción Cadena 3

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Cambio en las pantallas de consentimiento de Apple

FOTO: Cambio en las pantallas de consentimiento de Apple

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Apple implementó cambios en su sistema de App Tracking Transparency (ATT) en Europa después de un análisis antimonopolio realizado por reguladores de competencia. La modificación busca reducir la percepción negativa que los usuarios tienen sobre las pantallas de consentimiento de seguimiento.

Las nuevas directrices permiten a los desarrolladores de aplicaciones en Europa utilizar pantallas de consentimiento que son menos alarmantes, permitiendo un formato y lenguaje modificados. Esto se produce tras las críticas de que el sistema de Apple favorecía a sus propias aplicaciones sobre las de terceros, dado que estas últimas deben pedir consentimiento para rastrear a los usuarios.

Las modificaciones incluyen mostrar las pantallas de consentimiento en formato de página completa, en lugar de como ventanas emergentes. Además, se eliminará la palabra "rastrear" de las opciones de consentimiento, y se cambiarán los botones a "Permitir" y "Rechazar". También se les dará a los usuarios la opción de acceder a información adicional sobre por qué se solicita el permiso para el seguimiento.

Apple argumentó que estas pantallas ayudan a proteger la privacidad del consumidor, aunque sus propias aplicaciones pueden usar datos de su ecosistema sin necesidad de consentimiento. Con los nuevos cambios, los desarrolladores podrán volver a solicitar el consentimiento a los usuarios un año después de su elección inicial.

Se espera que estas modificaciones sean efectivas en países como Alemania, Francia, Italia, Polonia y Rumania, donde se aplicarán las nuevas pantallas de consentimiento.

Según los informes, los usuarios tienden a rechazar el seguimiento, lo que afecta a las aplicaciones que dependen de la publicidad para sus ingresos. Por lo tanto, el cambio podría beneficiar a estas aplicaciones al permitirles presentar sus solicitudes de manera menos intimidante.

Lectura rápida

¿Qué cambios realizó Apple?
Apple modificó su sistema de consentimiento de seguimiento en Europa para que sea menos alarmante y más informativo.

¿Quiénes se beneficiarán de estos cambios?
Los desarrolladores de aplicaciones de terceros se beneficiarán al poder presentar pantallas de consentimiento menos intimidantes.

¿Cuándo se implementarán estos cambios?
Los cambios se implementarán a partir de ahora en varios países europeos.

¿Por qué se realizaron estas modificaciones?
Se realizaron en respuesta a un análisis antimonopolio que criticó el sistema actual por favorecer a Apple.

¿Qué significa esto para los usuarios?
Los usuarios tendrán pantallas de consentimiento que son más amigables y con más información sobre el uso de sus datos.

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