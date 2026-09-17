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La Laguna Setúbal, los hinchas y la cosecha de medallas: así fue la experiencia argentina en el SUP

Juliette Duhaime, Santino Basaldella, Lucía Clembosky, Alma Coletta e Ignacio Arias compartieron sus sensaciones después de una jornada inolvidable en Santa Fe.

17/09/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

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El SUP argentino hizo historia en Santa Fe.

FOTO: El SUP argentino hizo historia en Santa Fe.

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El Stand Up Paddle (SUP) tuvo su estreno en las aguas de la Laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe en el marco de los XIII Juegos Suramericanos. La competencia reunió a deportistas de distintos países en una jornada que, para los argentinos, tuvo un condimento especial: competir en casa.

El equipo albiceleste consiguió medallas en las pruebas de sprint y carrera técnica. En el detrás de escena hubo numerosas historias para contar: familias que viajaron para acompañar, amigos en las tribunas, compañeros de equipo y una experiencia que varios de los protagonistas describieron como diferente a cualquier otra competencia internacional.

Competir como local

Para Juliette Duhaime, la posibilidad de tener a su familia presente fue uno de los aspectos que más resalta de su experiencia en los Juegos. La deportista, que ganó las dos pruebas femeninas, suele competir fuera del país y esta vez pudo hacerlo rodeada de personas cercanas. “Siempre me toca competir afuera, en lugares internacionales lejos de casa, así que tenerlos ahí, escuchar su voz en vivo, como la de mi hermano, fue increíble”, contó, en declaraciones reproducidas por la organización.

La experiencia también estuvo atravesada por el vínculo entre los integrantes del equipo argentino. “Es imposible pasarla mal porque somos muy unidos y muy compañeros”, sostuvo la deportista.

El apoyo del público

La presencia del público fue una de las imágenes que más se repitió entre los testimonios de los argentinos. Alma Coletta, que obtuvo la medalla de plata en carrera técnica, contó que escuchar a la gente durante la prueba funcionó como un impulso adicional. “Fue una emoción total ver ahí toda la hinchada que estaba gritando nuestros nombres en toda la carrera”, relató la marplatense.

Lucía Clembosky, también medallista de plata, vivió una sensación similar. “Estar remando y escuchar todo el apoyo de la gente gritando, me dije a mí misma que si ellos gritan así yo puedo remar más”, comentó.

Para Ignacio Arias, el acompañamiento también tuvo un efecto difícil de explicar después de la competencia: “te cambia la vida escuchar a tu gente que te grita, que te alienta. Yo salía del agua y volvía a entrar con otra motivación distinta”.

Una tribuna natural

El escenario fue otro de los protagonistas de la jornada. Para los deportistas argentinos, competir en la Laguna Setúbal significó compartir la experiencia con un público cercano y hacerlo en un espacio que forma parte del paisaje santafesino.

Santino Basaldella, ganador de las dos pruebas masculinas, destacó justamente ese aspecto de la competencia: “El plus de que haya sido acá es el abrazo instantáneo de la gente”.

El santafesino recordó también uno de los momentos que más disfrutó después de competir al señalar que “terminamos de correr y subimos corriendo a la tribuna con la gente, eso es algo único”.

Más allá de las medallas

Argentina cerró la participación en SUP con dos oros de Duhaime y Basaldella, dos platas de Clembosky y Coletta y dos bronces de Arias. Los resultados permitieron además asegurar la clasificación para los próximos Juegos Panamericanos.

Pero para los protagonistas, la experiencia quedó asociada a algo más que el podio. Fueron días compartidos en la Villa, entrenamientos, momentos entre compañeros y la posibilidad de encontrarse con familiares y amigos al terminar cada competencia.

En una disciplina que tuvo su estreno en los Juegos Suramericanos, la Laguna Setúbal ofreció una postal diferente del evento: tablas sobre el agua, una tribuna siguiendo cada carrera y deportistas argentinos celebrando junto a los suyos. 

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo en la Laguna Setúbal? El Stand Up Paddle (SUP) tuvo su estreno en los XIII Juegos Suramericanos.

¿Quiénes fueron algunos de los competidores destacados? Juliette Duhaime, Santino Basaldella, Alma Coletta, Lucía Clembosky e Ignacio Arias fueron algunos de los competidores argentinos destacados.

¿Cuándo se llevó a cabo la competencia? La competencia se realizó durante los XIII Juegos Suramericanos.

¿Dónde se realizó el evento? El evento se realizó en la Laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe.

¿Por qué fue especial para los argentinos competir en este evento? Compitieron en casa, lo que les permitió tener el apoyo de familiares y amigos presentes.

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