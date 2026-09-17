Confirmaron las fechas de los juicios contra Cristina Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) resolvió separar los expedientes de Los Sauces y Hotesur, que habían sido unificados para llegar a la instancia de juicio oral, y estableció fechas diferentes para los debates contra Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados.

El juicio por Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026, mientras que el correspondiente a Hotesur está previsto para el 19 de marzo de 2027, según la decisión del tribunal.

La resolución se tomó después de que el TOF 5 recibiera los listados de testigos para el debate y considerara que separar los expedientes permitiría evitar una prolongación innecesaria del proceso. Las causas habían tramitado por separado durante la etapa de instrucción, pero fueron unificadas al llegar a juicio porque el tribunal entendió que compartían el objeto procesal y al menos 16 imputados.

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Los Sauces, el primer juicio

El primer debate estará concentrado en los hechos investigados alrededor de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Según la acusación, la empresa tuvo entre sus principales clientes a sociedades vinculadas con Lázaro Báez y Cristóbal López. La investigación busca determinar si los alquileres de inmuebles constituyeron una vía para canalizar fondos de origen ilícito hacia empresas de la familia Kirchner.

En este expediente, Máximo Kirchner se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados. Está acusado, al igual que su madre, por presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

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La acusación sostiene que los alquileres realizados por empresas de Báez y López a sociedades de la familia Kirchner pudieron funcionar como una pantalla para transferir dinero proveniente de negocios vinculados con el Estado. Se trata de una hipótesis que deberá ser discutida y probada durante el juicio oral.

Hotesur y el hotel Alto Calafate

El segundo debate estará enfocado en Hotesur SA, la sociedad vinculada a la explotación del hotel Alto Calafate.

En este tramo de la investigación se analizan presuntas maniobras de lavado de activos a través de operaciones vinculadas con el establecimiento hotelero y pagos realizados por empresas relacionadas con Lázaro Báez.

La acusación deberá demostrar durante el debate si esos movimientos tuvieron el propósito que sostiene la investigación. Las defensas, por su parte, podrán cuestionar la hipótesis y la prueba presentada.

Un proceso que lleva años

Los expedientes Hotesur y Los Sauces habían sido elevados a juicio hace varios años. Durante 2021, el TOF 5, con otra integración, había sobreseído a los acusados sin realizar el debate oral. Esa decisión fue posteriormente revocada y el proceso continuó hacia la instancia de juicio.

La preparación del debate incluyó nuevas pericias contables destinadas, entre otros puntos, a analizar los movimientos de dinero de las empresas involucradas y los alquileres investigados. El tribunal había reclamado a los peritos que informaran el avance y la fecha de finalización de sus trabajos antes de definir el cronograma definitivo.

Audiencias presenciales

El TOF 5 está integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quien interviene como subrogante. El tribunal estableció que las audiencias serán presenciales y se realizarán tres veces por semana.

Si surgieran dificultades de agenda que impidieran cumplir con el cronograma durante los días hábiles, los jueces contemplaron la posibilidad de habilitar jornadas durante los fines de semana y la feria judicial de verano.

De esta manera, después de años de trámite judicial, las dos causas que habían llegado unificadas a la instancia oral tendrán finalmente dos debates separados, con Los Sauces como el primero en comenzar y Hotesur previsto para marzo de 2027.