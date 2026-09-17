Bullrich admitió que desconocía los cambios en Discapacidad del Presupuesto 2027

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió que desconocía los cambios vinculados con Discapacidad incorporados por el Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió que la falta de coordinación interna afecta la relación del oficialismo con sus aliados en el Congreso.

"A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos", reconoció la senadora.

Bullrich recordó que en la Cámara de Diputados ya había conversaciones sobre el tema y que existía un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de una manera determinada. Por ese motivo, anticipó que esperará a conocer el texto que finalmente apruebe la Cámara baja y envíe al Senado.

La exministra de Seguridad explicó que este tipo de situaciones deja a los legisladores oficialistas en una posición incómoda frente a sus interlocutores. "Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás", afirmó.

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"Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas", agregó Bullrich, quien integra la mesa política del Gobierno.

La senadora también se refirió a la reforma electoral y aseguró que continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza, los gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO. Reconoció que el oficialismo todavía no cuenta con los votos necesarios y vinculó esa dificultad con la falta de definición de las coaliciones y los acuerdos políticos de cara a las próximas elecciones.

En ese contexto, dejó abierta la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las primarias. "Algún sistema de selección tiene que haber", sostuvo, y planteó que dentro de cada partido todos deben tener la posibilidad de competir para definir las candidaturas.

"Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO, sino que no sean obligatorias", señaló.

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Bullrich ratificó además su apoyo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. "Es un proyecto que merece tener reelección, sí, sin duda", expresó, aunque consideró que la economía todavía presenta aspectos que deben mejorar durante el próximo año.

En particular, pidió acelerar la recuperación de los sectores ligados al mercado interno para que las empresas, las pymes, los trabajadores autónomos, los monotributistas y los empleados en relación de dependencia puedan percibir los beneficios de la estabilidad económica.

"La actividad económica tiene que repuntar", reconoció. En ese sentido, mencionó las caídas de la industria y la construcción y destacó la relevancia de ambas actividades por la cantidad de puestos de trabajo que concentran.

Por último, Bullrich desestimó que el recurso internacional presentado por los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner pueda revertir su condena y su inhabilitación.

"El tema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena, se llegó a la última instancia. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como la expresidenta", concluyó.

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Informe de Ariel Rodríguez.