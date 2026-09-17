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La nueva película de Tom Cruise: un multimillonario y un giro inesperado en su carrera

El artista se pone en la piel de un multimillonario que causa una catástrofe ambiental, en el marco de una sátira política que promete ser una gran apuesta.

17/09/2026 | 15:16Redacción Cadena 3

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La nueva película de Tom Cruise.

FOTO: La nueva película de Tom Cruise.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El aclamado actor estadounidense Tom Cruise se adentra en un nuevo género cinematográfico con el estreno de "Digger", una película dirigida por el talentoso cineasta Alejandro Iñárritu, que se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del cine contemporáneo.

Después de haber estado vinculado a la exitosa saga de "Misión Imposible", cuya última entrega, "Sentencia final", se estrenó en 2025, Cruise se embarca en este proyecto que comenzó a gestarse entre 2018 y 2019. La filmación se llevó a cabo durante seis meses en el Reino Unido.

La trama de la película gira en torno a Digger Rockwell, un multimillonario petrolero cuya imprudente acción provoca una crisis ambiental tras el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia, un evento que podría tener graves repercusiones a nivel global.

La narrativa entrelaza elementos de sátira política con un humor negro, presentando un desastre ecológico en un formato de comedia dramática. Para encarnar este papel, Cruise se presenta de manera irreconocible, utilizando prótesis, un abdomen prominente y cabello blanco. La película se estrenará en cines el próximo 1 de octubre.

Lectura rápida

¿De qué trata "Digger"?
Es una sátira política que sigue a un multimillonario petrolero que provoca una crisis ambiental en Groenlandia.

¿Quién dirige la película?
La película está dirigida por Alejandro Iñárritu.

¿Cuándo se estrena?
Se podrá ver en cines a partir del 1 de octubre.

¿Qué cambios físicos presenta Tom Cruise?
Cruise aparece irreconocible, con prótesis, panza y cabello blanco.

¿Qué evento desencadena el protagonista?
Desplazamiento de un glaciar que genera una crisis ambiental internacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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