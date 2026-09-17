FOTO: Prisión preventiva para carpintero que disparó a su socio en Chacarita

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- La Justicia dictó este jueves la prisión preventiva para un carpintero acusado por el intento de homicidio de un socio ocurrido en el barrio porteño de Chacarita.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en un taller de carpintería, donde el implicado ingresó a la habitación de la víctima, quien dormía en su cama, para efectuar dos disparos a quemarropa con un revólver calibre .22 que impactaron en su pómulo derecho.

Ambos protagonistas forcejearon y, mientras el presunto agresor amenazaba con matar al damnificado, le apoyó el arma en el cuello y le gatilló al menos tres veces, aunque sin éxito, al tiempo que intentó ahorcarlo con un cable, hasta que el socio se salvó y se arrimó a la ventana para pedir socorro.

Los vecinos, alertados por la situación, llamaron al 911; un patrullero arribó al lugar y los efectivos de la Policía de la Ciudad redujeron al supuesto atacante, quien quedó arrestado y a disposición de la Unidad Flagrancia Norte (UFLA), a cargo de la auxiliar fiscal Natalia Pla.

El involucrado fue imputado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego, en concurso real con el delito de portación de arma de fuego de uso civil condicional.

Pla solicitó la prisión preventiva y la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 15, hizo lugar al pedido.

El caso continuará en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 5, a cargo de Miguel Ángel Kessler.