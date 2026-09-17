Manuel Meyle, emprendedor rosarino: "Endeavor me mostró que los miedos son parte de esto"

Manuel Meyle es rosarino, emprendedor desde la infancia y uno de los expositores de la Experiencia Endeavor Rosario 2026, la jornada que reúne a emprendedores, empresarios, inversores y referentes del ecosistema de negocios en el Salón Metropolitano del Alto Rosario. En diálogo con Cadena 3 Rosario, el fundador de Eventos Simple y Barrita repasó su trayectoria y el lanzamiento de su nueva apuesta.

“Soy emprendedor desde la infancia. Mi primer proyecto era vender escarapelas en el barrio cuando tenía cuatro años. De ahí para acá, lo que se te ocurra”, contó Meyle. Hace 15 años trabaja en la industria del espectáculo y los eventos: “Arranqué muy abajo vendiendo tickets físicos y después fui creciendo en el rubro. Fui pionero en ticketing digital. Tengo una empresa de imprenta de tickets. Siempre fui creciendo verticalmente en el negocio”.

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Hoy es fundador de Eventos Simple, una empresa que brinda servicio a cientos de productores en distintos países de habla hispana y que participa en la comercialización de miles de eventos con millones de tickets emitidos. Pero hace apenas tres meses lanzó una nueva unidad de negocios: Barrita.

“Hasta ahora todo nuestro trabajo era referido a la comercialización de tickets, entradas y métricas. Y ahora nos metimos adentro del evento. Armamos un software que tiene como objetivo resolver este problema que sigue sin resolverse en la industria, que es el caos que se genera en las barras, que aqueja tanto a un boliche de 500 personas como a un festival de 45.000”, explicó.

El software propone, por medio de la digitalización, optimizar la adquisición y entrega de productos. “Más que el hermanito menor, es el segundo hijo de Eventos Simple. Todo viene de Ticket for Lovers, que es la unidad de negocios que dio pie a todo. Yo hoy no podría estar lanzando Barrita sin tener la experiencia y la estructura que tengo”, sostuvo. Sobre la recepción del mercado, fue optimista: “Lanzamos con clientes que venían de Eventos Simple, pero rápidamente nos encontramos con una muy rápida adopción del mercado pidiéndonos el producto. Nos está yendo espectacular, sorpresivo. Barrita creció y rápidamente necesita más empleados”.

Consultado sobre el paso de emprendedor autónomo a líder de equipo, Meyle reflexionó: “Me cambió mucho. Hoy en Eventos Simple somos 12 personas trabajando. Me gusta entender a la empresa como un vehículo para el desarrollo personal y profesional de cada uno, entendiendo que el gran valor agregado está en las personas. Es el desafío más grande que tengo: poder ayudar a los colaboradores a explotar su máximo provecho. Sin equipo no se puede, es imposible”.

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Sobre lo que significa participar de Endeavor y compartir su experiencia con quienes están empezando, Meyle destacó el valor de la comunidad: “Me parece espectacular, sobre todo por la comunidad que se genera. Yo pasé muchos años solo en la habitación de mi casa montando la empresa, muy anichado en lo mío. De repente entré al ecosistema de Endeavor y me di cuenta de que los males que me aquejaban, los miedos que tenía o los problemas con los que me topaba, que yo pensaba que me pasaban a mí solo, no eran míos: era algo propio del gen emprendedor, no del rubro o de la industria”.

Y agregó: “Celebro estos espacios porque son espacios de encuentro, donde hay una camaradería que se da automáticamente. Cuando entrás y conocés gente, pensás cómo podés ayudarlos. Es una red constante de apoyo mutuo. A los que estén emprendiendo los invito a formar parte de estos espacios. Yo descreía un poco al principio, pero estoy muy contento de estar acá”.

Informe de Agostina Meneghetti.