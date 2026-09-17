Se filtró la invitación de boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul para diciembre

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Una imagen de la que podría ser la invitación de boda de la famosa cantante Tini Stoessel y el reconocido futbolista Rodrigo de Paul ha sido divulgada, programada para el 19 de diciembre.

De acuerdo a la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, el periodista Gustavo Méndez reveló la invitación digital en sus redes sociales.

Con un mensaje que dice "los esperamos con mucho amor", la tarjeta presenta un diseño sobrio, en un tono neutro, adornada con una imagen de una flor de peonía en color celeste. La celebración está fijada para el 19 de diciembre en el Dok Haras a las 21:00.

El panelista de La Mañana con Moria explicó que la elección de la flor tiene un significado especial: "Representa el afecto profundo, felicidad, prosperidad y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella".

Además, se anticipa que el evento contará con aproximadamente 300 invitados.