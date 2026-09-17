Susana Giménez asiste a "Principio de Éxtasis" y Moria Casán la critica duramente

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- En una reciente visita a Argentina, la reconocida conductora Susana Giménez asistió al aclamado espectáculo "Principio de Éxtasis" en el Teatro Colón, una obra inspirada en el legado de Jorge Luis Borges. Sin embargo, la diva Moria Casán no tardó en criticarla, calificándola de "jubilada del éxito" debido a su falta de actividad laboral.

Durante el evento, Giménez fue vista junto a Julio Bocca, director del Ballet Estable del coliseo, y Gerardo Griecco, encargado de la entidad. La función es un homenaje a Borges en el 40 aniversario de su fallecimiento, basado en la obra "El Aleph".

La obra, con música original de Gustavo Santoalalla y dirección de Goyo Montero, se presenta en dos actos y busca ofrecer una visión del autor y su obra, más que abarcar su vasta producción literaria. Como mencionó Montero: "No intenta abarcar lo escrito por Borges, porque es inabarcable, es indescriptible como él mismo asienta en las primeras páginas".

En medio de su visita, Giménez hizo un comentario que no pasó desapercibido para los periodistas, lo que llevó a Moria a responder: "Ella no maneja el humor, porque dice que con el humor le han puesto muchas cosas, o sea, que no tiene sentido del humor".

La conductora de televisión, al referirse a Giménez, expresó: "No me mueve la aguja lo que la Giménez diga o lo que no porque ya está, es como una retirada espiritual, ella es como una jubilada del éxito también". Añadió que, al no estar activa, es difícil mantener el éxito.

Además, Moria recordó su reciente reconocimiento en la entrega de los Premios Pinti y lanzó un dardo hacia Giménez: "Vas al Colón... Imagínate tú que la última vez que estuve en el Colón me aplaudieron de pie desde todo el teatro por un premio de 40 años de trayectoria teatral. Trayectoria no es acumulación de éxito".

La crítica continuó, mencionando que Giménez lleva una vida alejada de la actividad laboral: "Viene desde su reserva de Punta del Este, que tiene una personalidad medio sedentaria, porque ¿qué hace? Pinta sillas, arregla jardines, no sé, es como una gran utilitaria".

Moria también comentó sobre la percepción que tiene Giménez de su vida, ironizando que si alguien la ve tranquila, es porque está en un "otro plano mental". En referencia a sus propias características, afirmó: "Si hay algo que no soy es tranquila, chicos".

Finalmente, Moria defendió su vigencia en el mundo del espectáculo, afirmando que no solo es exitosa, sino que se siente "exitosísima". "Este es el trabajo de toda la vida, el cable a tierra, el pie a tierra que siempre dije, que soy una divagante hermosa, que no me creo nada".