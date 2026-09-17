Estudiantes de La Plata espera rival tras una histórica victoria en la Copa Libertadores

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Estudiantes de La Plata hizo historia al vencer en Brasil al Corinthians, lo que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. Esta noche, el equipo conocerá a su próximo rival.

El "Pincha" tuvo un inicio complicado en el torneo, pero logró superar la fase de grupos gracias a un agónico triunfo sobre Independiente Medellín de Colombia.

En los octavos de final, se impuso con un contundente 4-1 en el global ante Universidad Católica de Chile, y este miércoles por la noche sorprendió al Corinthians, que era uno de los favoritos para llevarse el título.

El rival de Estudiantes en semifinales se definirá entre el ganador de la serie entre el último campeón, el Flamengo de Brasil, y Independiente del Valle de Ecuador.

La eliminatoria parece favorecer al equipo brasileño, que en el partido de ida se impuso por 2-0 en calidad de visitante. Esta noche, Flamengo buscará sellar su clasificación recibiendo a Independiente del Valle en el emblemático Estadio Maracaná a partir de las 21:30.

Estudiantes y Flamengo tienen un historial reciente en la Copa Libertadores, ya que se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2025, donde el "Fla" se llevó la victoria en penales tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Además, ambos equipos se cruzaron en la fase de grupos de este año, donde Flamengo primero igualó 1-1 en La Plata y luego ganó 1-0 como local.