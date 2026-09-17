Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, las cotizaciones del dólar ofrecen un panorama diverso para los usuarios argentinos que buscan adquirir la moneda estadounidense. Los valores varían significativamente entre los distintos tipos de cambio, siendo el dólar oficial, el dólar blue, y el dólar contado con liquidación algunas de las opciones más comunes disponibles en el mercado.

En primer lugar, el dólar oficial presenta un precio de 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que establece el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y es generalmente utilizado por quienes realizan compras en el exterior, así como para importaciones.

Por otro lado, el dólar blue, que se opera en el mercado paralelo, tiene un valor de 1.540 pesos para la compra y 1.560 para la venta. Este tipo de cambio suele ser más alto que el oficial, reflejando la demanda y la oferta de dólares fuera de los circuitos formales.

Además, el dólar bolsa se encuentra en 1.534.1 pesos para la compra y 1.542.1 para la venta. Esta metodología permite a los inversores conseguir dólares a través de la compra y venta de acciones en el mercado de valores.

Otro tipo de cambio relevante es el contado con liquidación, cotizando a 1.597.9 pesos a la compra y 1.600.2 a la venta. Este mecanismo es utilizado principalmente por empresas que necesitan transferir fondos al exterior.

El dólar mayorista, que se utiliza entre bancos y grandes firmas, presenta precios de 1.504.5 pesos para la compra y 1.513.5 para la venta. Es el precio de referencia para el comercio y las transacciones más grandes.

Otro dato interesante es el dólar cripto, que se refiere al valor de la moneda en el ámbito de las criptomonedas, con una cotización de 1.587.89 pesos para la compra y 1.592.47 para la venta. Es una opción que ha crecido en popularidad en los últimos años y que ofrece una alternativa para adquirir dólares.

Finalmente, no debemos olvidar el dólar tarjeta, que está dirigido a quienes utilizan tarjetas de crédito para compras en el exterior, cotizando a 1.930.5 pesos la compra y 1.995.5 pesos la venta. Este valor incluye impuestos adicionales y recargos por el uso de la tarjeta.

Las cotizaciones del dólar en Argentina están influenciadas por diversos factores, incluyendo la inflación, las políticas del gobierno y la inestabilidad económica. En un contexto donde el país enfrenta retos económicos significativos, seguir el comportamiento del dólar resulta crucial, no solo para los ahorristas, sino también para las empresas y los consumidores que proyectan sus inversiones y gastos.