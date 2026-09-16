FOTO: Incautaron 52 kilos de MDMA, el mayor secuestro de éxtasis de la historia argentina.

FOTO: Incautaron 52 kilos de MDMA, el mayor secuestro de éxtasis de la historia argentina.

FOTO: Incautaron 52 kilos de MDMA, el mayor secuestro de éxtasis de la historia argentina.

FOTO: Incautaron 52 kilos de MDMA, el mayor secuestro de éxtasis de la historia argentina.

La Policía Federal Argentina secuestró 52 kilos de MDMA de máxima pureza en un operativo contra una organización dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas. Según la investigación, se trata del mayor decomiso de esta sustancia registrado hasta ahora en Argentina.

El procedimiento permitió además detener a tres hombres: un ciudadano mexicano señalado como integrante de la organización, un argentino vinculado a las tareas de seguridad y logística y un venezolano que habría participado en la entrega del dinero para concretar la operación.

La investigación se inició a partir de alertas de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que había advertido sobre una organización mexicana que buscaba introducir cargamentos de drogas sintéticas por vía marítima.

Una camioneta que llegó desde Europa

La pista principal apareció cuando los investigadores detectaron que la organización necesitaba recuperar con urgencia una camioneta que había llegado a bordo de un buque procedente de Europa.

La embarcación había iniciado su recorrido en Bélgica y el vehículo quedó abandonado en una zona franca de Zárate debido a problemas en la cadena logística. A partir de esa información, la Justicia autorizó un operativo conjunto con personal de la Dirección de Narcotráfico de ARCA para localizar el rodado y someterlo a un escaneo no intrusivo.

Los especialistas detectaron distintas densidades en la estructura de la camioneta. Al revisar el tanque de combustible encontraron 38 botellas con una sustancia granulada y cristalina que dio positivo para MDMA. En ese primer compartimento había unos 20 kilos.

Pero la requisa continuó y permitió descubrir otros 49 paquetes rectangulares ocultos en los paneles laterales y las puertas del vehículo. Esos bultos contenían otros 32 kilos de la misma sustancia.

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Una entrega vigilada para seguir a la organización

Tras retirar la droga, los investigadores prepararon una entrega vigilada de la camioneta para intentar identificar a los integrantes de la organización.

El vehículo fue equipado con dispositivos de seguimiento GPS y debía ser entregado a un ciudadano mexicano. Según la pesquisa, un intermediario venezolano había acordado entregar un adelanto en efectivo mediante el sistema informal conocido como Hawala.

El ciudadano mexicano llegó hasta una zona de resguardo de ARCA en Zárate para verificar la camioneta y trasladarla luego a un taller de Villa Urquiza, donde estaba previsto desarmarla. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse porque la organización no contaba en ese momento con el dinero necesario para pagar el traslado.

Más de un millón de pastillas

Los 52 kilos de MDMA incautados estaban en un estado de alta pureza y, de acuerdo con los análisis de laboratorio citados en la investigación, permitirían producir aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis en dosis aptas para el consumo.

El cargamento fue valuado en unos 18 millones de dólares.

Ocho allanamientos y tres detenidos

Con la información reunida durante la investigación, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 ordenó ocho allanamientos: siete en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la provincia de Salta.

Como resultado fueron detenidos los tres hombres vinculados a la organización. Además, se secuestraron cinco teléfonos celulares, tickets de viaje y documentación considerada de interés para la causa.

La investigación estuvo a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y contó con la participación de la Policía Federal, ARCA y organismos de cooperación internacional.

Según la información oficial, también se utilizaron capacidades de análisis del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), iniciativa que cuenta con apoyo de organismos de Naciones Unidas y de la Embajada de Estados Unidos.