De Pavón Arriba a representar a la Argentina: "Nunca viví el esfuerzo como sacrificio"

Morena Abdala tiene 21 años, es de Pavón Arriba, juega al beach volley y es una de las tantas deportistas que estos días compiten en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Rosario. Pero su historia no empezó en una cancha profesional, sino en un club de barrio, con una pelota de vóley indoor y un papá que la llevaba a los partidos de verano.

"Arranqué a los 15, bastante grande. Arranqué en mi club, en mi pueblo, en Pavón Arriba, y después me pasé a otro club un poco más profesional, que jugaba en Rosadrina, que sería Olimpia, en Santa Teresa", relató en diálogo con Viva la Radio por Cadena 3.

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La transición al beach volley no fue una decisión propia en un principio. "A mí nunca me pasó, pero a los jugadores de indoor muchas veces, cuando sos chico, jugás torneitos de beach volley en el verano. A mí me pasó eso, que terminé jugando partidos de beach volley en el verano porque a mi papá también le gustaba que haga deporte, siempre me decía que tenía que meter partidos. Y bueno, me terminó gustando mucho más el beach volley que el vóley indoor".

Lo que siguió fue una rutina exigente que combinaba la secundaria con los entrenamientos en Rosario. "Yo todos los días iba a la secundaria a las 6 de la mañana y tenía que terminar a las 12, pero me retiraba a las 11 o a las 10 y media para poder tomarme el colectivo y venir a Rosario a entrenar, por ejemplo, a la 1 y media o a las 2 de la tarde".

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Ese esfuerzo, sin embargo, no lo vive como un sacrificio. "Para mí no son sacrificios. Es algo que es parte de lo que es el deportista. Yo nunca lo viví como un sacrificio, como que me estaba perdiendo algo. Yo elegía hacer eso y elegía esta vida y la volvería a elegir toda mi vida", afirmó.

Al principio, contó, no fue fácil: "Cuando arranqué no quería jugar al beach volley, mi papá me obligaba, me llevaba llorando porque me daba vergüenza. Era un mundo nuevo, yo estaba muy acostumbrada a mi club en mi pueblo, y venir acá a la ciudad a hacer un deporte con chicas de ciudad, que para mí, que soy de pueblo, era distinto, era difícil. Yo era chica, muy vergonzosa, aunque no parezca, y me daba vergüenza llegar. Llegaba llorando, después jugaba, todo bien. Si hay alguien que me acompañó mucho, bueno, yo digo que depende del momento: mi papá al principio, después tuve mucha ayuda de los profesores en la escuela, que me dejaban pasar las faltas, me dejaban irme antes, me ayudaban en las pruebas cuando tenía competencias. Y hoy en día mi mamá está muy presente, yo vivo con ella y ella me acompaña mucho".

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Consultada sobre lo que significa representar al país en una categoría mayor, Abdala no ocultó su emoción. "Estoy muy emocionada, realmente. Si me lo pongo a pensar bien, no puedo creer que estoy jugando uno de los torneos de mayores en un muy buen nivel, en un muy buen momento. Yo en 2022 jugué los Juegos Suramericanos de menores, lejos de jugar los mayores. Y bueno, ahora con 21 años, representar a Argentina en una categoría mayor para mí es algo especial y más acá en Rosario, que es donde está toda mi familia".

La competencia, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. "Este torneo fue duro mentalmente porque nos chocamos con que los cruces y las zonas no nos favorecían como venía siendo. Hay que seguir adelante, al final es un torneo y lo que cuenta es lo que uno hizo para llegar ahí y lo que hace y sentirse pleno y confiado en lo que está haciendo", reflexionó.

Sobre su faceta de influencer, Abdala aclaró que las redes sociales no son solo una vidriera, sino también una herramienta de trabajo. "Hoy en día trabajo de eso, yo digo trabajo del vóley y de las redes sociales. Más que con mis redes, también manejo redes de otras personas, entonces voy sumando desde donde puedo, laburando, mostrando, pero porque también es algo que me gusta. A mí me gusta mostrar mi vida en redes, siento que soy auténtica, transparente. Hoy terminé de jugar, perdimos, y me grabé un video llorando, toda triste, porque a mí me gusta transmitir y siento que el deporte es más que perder y ganar, aunque a nadie le gusta perder, y me gusta transmitir eso a mi público, a la gente que me sigue. Me costó mucho construir eso, pero estoy orgullosa de mí también por eso".

Para cerrar, dejó un mensaje para quienes sueñan con seguir sus pasos: "Que lo intenten sin pensarlo tanto, que hagan lo que sienten y confíen que cuando uno hace las cosas con corazón y con pasión, siempre termina saliendo algo lindo".

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.