Nahuel Bustos podría quedarse en Independiente Santa Fe
El cordobés está a préstamo desde Talleres que puso una opción de compra de dos millones de dólares.
16/09/2026 | 19:13Redacción Cadena 3
FOTO: ¿Bustos sigue en Colombia?
Independiente Santa Fe quiere seguir contando con Nahuel Bustos, delantero surgido de Talleres que atraviesa un buen momento en el fútbol colombiano. El club de Bogotá analiza la continuidad del atacante de 28 años, aunque actualmente tiene como prioridad al uruguayo Franco Fagúndez.
Bustos llegó a Santa Fe a préstamo desde Talleres y se convirtió en una alternativa importante para el equipo. En lo que va de su estadía en Colombia acumula 45 partidos, nueve goles y siete asistencias, números que explican el interés del club por intentar retenerlo. De hecho, recientemente convirtió el gol del triunfo ante Deportes Tolima por el campeonato colombiano.
Para quedarse definitivamente con el ex Talleres, Santa Fe cuenta con una opción de compra de 2 millones de dólares. Sin embargo, según la información que circula en el mercado colombiano, la primera alternativa de la institución es Fagúndez y Bustos aparece como una segunda posibilidad.
Mientras tanto, en barrio Jardín siguen de cerca el escenario. Bustos tiene contrato con el club cordobés y su cesión a Santa Fe contempla la posibilidad de una transferencia definitiva si el equipo colombiano decide ejecutar la opción.
Lectura rápida
1. ¿Qué club quiere retener a Nahuel Bustos?
Independiente Santa Fe desea seguir contando con Nahuel Bustos.
2. ¿Quién es la prioridad de Independiente Santa Fe?
La prioridad del club es el uruguayo Franco Fagúndez.
3. ¿Cuántos goles ha anotado Bustos en Colombia?
Nahuel Bustos ha anotado nueve goles en 45 partidos en Colombia.
4. ¿Cuál es la opción de compra de Santa Fe por Bustos?
Santa Fe tiene una opción de compra de 2 millones de dólares por Bustos.
5. ¿Qué contempla la cesión de Bustos a Santa Fe?
La cesión de Bustos a Santa Fe incluye la posibilidad de una transferencia definitiva si el club decide ejecutar la opción.