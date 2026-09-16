FOTO: Juan Carlos Santiago y el avance de la IA: "Hay que regular al usuario".

El avance de la inteligencia artificial abrió una nueva disputa tecnológica y geopolítica a nivel mundial, pero también plantea interrogantes sobre la protección de los usuarios y el manejo de los datos personales.

Así lo planteó Juan Carlos Santiago, CEO y fundador de Santex, quien viene analizando desde hace años el impacto de estas tecnologías y sostiene que el debate no debería centrarse solamente en quién liderará la carrera por la inteligencia artificial, sino también en qué lugar ocuparán los usuarios.

"Lo que se está poniendo en juego es el control del mundo en su aspecto quizás menos atomizado y más concentrado", sostuvo Santiago. Según su análisis, Estados Unidos y China disputan el liderazgo tecnológico mientras los ciudadanos quedan en medio de esa competencia.

“No hay que regular a las empresas, hay que regular al usuario”

Para Santiago, la regulación de la inteligencia artificial es posible y Europa ya mostró que las compañías pueden adaptarse a nuevas normas.

"Yo lo que le digo a los gobiernos siempre es: no regular a las empresas, es regular al usuario", explicó.

El empresario consideró que uno de los principales desafíos está relacionado con los datos personales y la expansión de los sistemas de identificación digital.

"El mundo está yendo cada vez más a que no podamos hacer nada si no es de una manera digital", señaló, y puso como ejemplos los registros faciales utilizados para abordar aviones, ingresar a barrios cerrados o acceder a edificios.

En ese contexto, planteó una pregunta central: "¿Quién se hace cargo de todo esto?". Para Santiago, todavía no existe una respuesta clara sobre quién es responsable por la seguridad y el uso de esos datos.

La responsabilidad de los agentes digitales

El fundador de Santex también cuestionó las propuestas que contemplan la creación de entidades digitales autónomas capaces de realizar operaciones y transacciones sin una responsabilidad humana claramente establecida.

"Si vos vas a constituir un espacio donde la gente va a interactuar, transaccionar económicamente con una entidad completamente digital y autónoma, y no la vas a regular, no le vas a poner límites, no la vas a responsabilizar de los resultados, ¿de qué?", planteó.

Santiago comparó esa situación con los derechos que actualmente tiene un consumidor frente a una empresa tradicional. Si una operación comercial falla, existen organismos y normas que permiten realizar un reclamo.

"Si vos le sacás ese marco regulatorio, ¿quién te va a defender y por qué?", preguntó.

Una revolución distinta a internet

El empresario también marcó una diferencia entre el impacto de la inteligencia artificial y el que tuvo la llegada de internet.

A su entender, internet permitió democratizar el acceso a la información y mejorar servicios, además de impulsar la creación de nuevos modelos de negocio y compañías.

"La llegada de internet fue algo que democratizó el acceso a la información", explicó. Y recordó que empresas como Google, Meta y Microsoft crecieron al aprovechar aquella transformación tecnológica.

En cambio, considera que la inteligencia artificial representa un cambio de una magnitud diferente.

"Es la más grande y es la más importante", afirmó al ser consultado sobre si se trata de la mayor revolución tecnológica de la historia.

Entre el miedo y la calma

Frente al futuro de la inteligencia artificial, Santiago evitó ubicarse entre el optimismo y el pesimismo.

"Realista. Ni uno ni el otro", respondió.

El empresario sostuvo que las posiciones sobre la tecnología también pueden cambiar de acuerdo con los intereses de quienes participan de la disputa.

"Cuando esto sale nos vendieron todo el miedo, ahora nos venden la calma y en definitiva me doy cuenta de que no puedo estar parado de un lugar al otro porque esto cambia en función de los intereses", concluyó.

Para Santiago, el desafío consiste en analizar el proceso con los datos disponibles y establecer mecanismos que permitan que el avance tecnológico no deje al usuario sin herramientas para defender sus derechos.