Cristian Castro celebra su nuevo amor con Vanessa Ríos tras tres meses de relación
El cantante compartió una imagen en redes sociales junto a Vanessa Ríos, su nueva pareja, y festejó su tercer mes de noviazgo.
FOTO: La nueva novia de Cristian Castro
Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El célebre cantante Cristian Castro ha decidido compartir su felicidad amorosa al publicar una romántica imagen en la que celebra tres meses de noviazgo con su nueva pareja, una mujer llamada Vanessa Ríos. En su cuenta de Instagram, la pareja se dedicó palabras de cariño y festejó su tercer mesversario. "3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor", escribió Ríos, emocionada por el vínculo que han forjado.
Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la relación entre Castro y Ríos se inició a principios de mayo y se ha mantenido en un perfil bajo hasta ahora. Se conocieron durante una presentación del cantante en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México, donde el artista brindó un show ante miles de fanáticos.
La relación de la pareja pasó desapercibida al principio, ya que la presentación de Ríos ocurrió durante un segmento en vivo, donde Cristian Castro suele invitar a fanáticas al escenario. Durante una de estas presentaciones en León, Guanajuato, el artista le dedicó una canción a una mujer que luego se reveló como su novia.
Además, algunos medios han señalado que Victoria Ríos, de 37 años, fue vista en el camerino del hijo de Verónica Castro poco antes de que se hiciera pública la relación. Esta nueva etapa en la vida de Cristian Castro llega casi un año después de su separación de Mariela Sánchez, con quien estuvo a punto de casarse, y tras varios rumores de infidelidades por parte del cantante.
Desde su ruptura, el artista fue relacionado con varias mujeres, pero no había formalizado ninguna relación hasta este momento. El anuncio de su romance con Vanessa Ríos ha causado revuelo entre sus seguidores y ha reavivado el interés por la vida personal del intérprete.
Lectura rápida
¿Quién es la nueva novia de Cristian Castro?
Su nueva novia es Vanessa Ríos.
¿Cuánto tiempo llevan juntos?
Celebran tres meses de noviazgo.
¿Dónde se conocieron?
Se conocieron en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, México.
¿Qué dijo Vanessa sobre su relación?
Ella escribió: "3 meses de nosotros, de descubrirnos y de ver cómo este amor crece cada día más, mi amor".
¿Qué pasó con Mariela Sánchez?
La relación de Castro con Mariela Sánchez terminó casi un año atrás, antes de que comenzara su relación con Ríos.
[Fuente: Noticias Argentinas]